中職／米蘭達7局送10K 兄弟賞獅隊4連敗

中信兄弟隊昨天拿下本季首勝，今天在台中洲際棒球場續戰統一獅隊，米蘭達先發7局送出10次三振，封鎖獅隊攻勢，打線則有江坤宇則敲出生涯首轟，終場兄弟以6：2擊敗獅隊，收下2連勝，獅隊則吞4連敗。

面對兄弟先發投手米蘭達，獅隊在3局上靠林靖凱揮出安打開啟攻勢，潘傑楷獲得保送上壘，推進上二、三壘後，陳傑憲擊出滾地球送回獅隊第1分。

兄弟打線則在3局下展開反攻，陳文杰適時二壘打敲回追平分，滿壘時詹子賢擊出內野滾地球又造成獅隊投手費爾本的失誤，兄弟超前比數，林智勝再補上安打送回2分，兄弟單局進帳4分逆轉戰局。

獅隊在7局上又有攻勢，林安可一上場就揮出場地規則二壘打，2出局後陳鏞基代打也敲二壘打，助獅隊將比數追成2分差。

8局下兄弟在2出局後由岳東華敲出內野安打，今年首度從一軍開季的江坤宇接著轟出右外野方向的2分全壘打，生涯首轟出爐，助兄弟拉開比數。第9局推出守護神李振昌登板關門，俐落守勝。

米蘭達本季第2度出賽，先發7局僅挨3支安打，送出10次三振，失2分，拿下勝投，並獲選單場MVP。獅隊費爾本先發6局，被敲出7支安打，失3分，承擔敗投。