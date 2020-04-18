中職／春訓好勝衝太快 翁瑋均18日先發對決索沙

樂天桃猿隊明天與富邦悍將隊進行3連戰最後一場比賽，將推出本土投出翁瑋均先發，是他本季首度登板，將強碰悍將隊強投、只休4天再出賽的洋投索沙。

猿隊開季先取得3連勝，戰績暫居第一，今、明繼續在桃園球場與悍將隊交手，翁瑋均將在周日登板。至於索沙在11日擔任悍將隊開季首戰的先發投手，對戰中信兄弟主投7局用111球，失1分，拿下首勝，休4天後明天再登板。

翁瑋均去年就被培養為球隊第5號先發，出賽16場（14場先發），拿下3勝6敗，防禦率6.14。但他在今年春訓前期狀況不盡理想，他提到：「可能是自己好勝心太強，今年進入第2個完整球季，對自己的狀態和心態都想比去年更進步，但一下子衝太快，狀況可能沒調整到那好。」

靠著教練團給的建議和想法，翁瑋均從每場出賽中找出最適合自己的方式、面對打者的心態，並加強臨場反應。

依照猿隊教練團的規畫，今年將由翁瑋均及黃子鵬競爭第5號先發，若當周沒有先發則會安排擔任長中繼，對此翁瑋均提到，「跟子鵬都會互相討論，教練給的角色，要用什麼方式去解讀比賽，來完成教練團給的任務。」

翁瑋均認為，其實先發跟長中繼的角色定位差不多，就差在一上場面對打者時，當下進入比賽狀況的心態，「長中繼上去，有時候會有危機，先發則是可以有乾淨的一局去面對打者。」