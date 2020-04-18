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中職／桃園球場3戰22轟 曾豪駒認為失投率是關鍵
到今天賽前為止，桃園棒球場進行3場比賽，已出現22支全壘打，產量高得驚人，樂天桃猿隊總教練曾豪駒認為，關鍵在投手的失投率。
15日桃園球場首戰，統一獅隊擊出3支全壘打，桃猿隊則出現6轟，其中3支由朱育賢貢獻，隔天兩隊繼續在桃園交手，獅隊再敲兩轟，桃猿隊也有3支全壘打。
前兩場比賽，朱育賢除了單場3轟，隔天在轟出雙響砲，是產量最為驚人的砲手；而昨晚富邦悍將、桃猿隊之戰，兩隊共敲8支全壘打。
曾在桃園待過多年的悍將隊總教練洪一中說：「這裡冬天右外野比較好打（全壘打），但打擊技巧也得要好，才能打到這邊。」
洪總對桃猿隊打者相當熟悉，「他們打擊本來就很強，有跟投手說過，要特別小心，這是一支攻擊力很強的球隊，球稍微甜一點就出去了」。
曾豪駒看全壘打數據，「目前看來是有點高」，但從細節檢討，投手的進球點位置、關鍵球失投率高，都是要檢討的部分。
曾總以昨天比賽為例，「洋投伍鐸、威拉諾對雙方打者來說，都比較熟悉，掌握度會更高，位置沒投好很容易被打，」他說：「會檢討投手在球數領先、對決位置要如何布局。」
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