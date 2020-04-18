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中職／戴培峰生涯首轟球棒 張進德先試打過說讚

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
富邦悍將隊新秀戴培峰昨天擊出個人生涯首轟。 截圖自悍將官方粉絲團
富邦悍將隊新秀戴培峰昨天擊出個人生涯首轟。 截圖自悍將官方粉絲團

富邦悍將隊新秀戴培峰昨天擊出個人生涯首轟，總教練洪一中也認為他表現不錯，但蹲捕功力還得加強。

戴培峰雖覺得敲出首轟很開心，但也說：「後半段捕手的動作沒做好，要把重心放在守備工作才行。」

他最不滿意自己配球的部分，沒有提供幫助、領先時沒能好好引導投手，反而造成失分。

洪一中雖讚賞戴培峰的開轟，「不過那種果決做事的態度沒有很成熟，捕手站上去，就是要有這場比賽是我在控制的霸氣，他缺少一點這樣的膽識」。

洪總也知道戴培峰的難處，「前面都是賢拜，又是年紀比較大的投手」，只能鼓勵他繼續加油。

戴培峰了解自己的狀況，「我剛進來，投手可能沒那麼信任我，還要在跟他們討論、向前輩林宥穎請教」。

守備還要補強，戴培峰對打擊相對放心，「去年還不適應一軍投手，沒全壘打不意外，去年秋訓、今年春訓都有特別加強，感覺慢慢在進步，今年開轟在預期內」。

春訓時，旅美球員張進德也提醒戴培峰一些打擊觀念，收穫不小，「阿德學長曾借我的球棒去打，他說還不錯，叫我好好打」，昨天開轟，用的剛好就是這支球棒。

戴培峰 洪一中 富邦悍將

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