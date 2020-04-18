中職二軍／蔡奕玄雙響砲 獅隊4轟擊退悍將
統一獅隊今天在二軍例行賽對上富邦悍將隊，吳承諭先發5局失1分，打線則是單場轟出4發全壘打，包括蔡奕玄的雙響砲，終場以6：1擊敗悍將隊，拿下二連勝。
獅隊二軍今天推吳承諭先發，開賽被王詩聰、張冠廷揮出2支二壘打失1分，之後回穩，共投5局，被敲出5支安打，有2次保送，送出4次三振，失1分，之後賴泊凱、林煜清、江承峰及傅于剛依序登板，都沒再丟分。
獅隊二軍打線前5局沒能從游霆崴手中攻進分數，直到6局下成功突破，姚雨翔轟出中外野分向的陽春砲追平比數，今年在二軍累積4發全壘打。
7局下郭峻偉、蔡奕玄再「背靠背」開轟，替獅隊超前比數，並把游霆崴打退場。第8局蔡奕玄在2出局後又從歐書誠手中揮出3分全壘打，連兩打席開轟，助獅隊拉開比數。
悍將隊游霆崴此戰先發6.1局，被揮出7支安打，因3發陽春砲失分，有4次三振，吞下敗投。
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