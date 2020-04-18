中職／最速千安倒數M1 胡金龍將成第23人

富邦悍將隊胡金龍今晚將挑戰個人中職生涯千安，再敲1支安打（999安），便可成為中職史上第23人，他說：「沒想過千安，希望保持健康、球隊有更好成績。」

中職是目前唯一開打的職棒，國外數據網站把中職成績列入，和美職紀錄通算，依照這種算法，胡金龍的累積安打已有2057支。

胡金龍覺得這種計算方式很好，「讓以前打球的隊友，有機會在網路上得到彼此的消息」。

而中職現在在國外的知名度很高，比賽直播有不少人在看，能把台灣棒球推向國外，胡金龍說：「讓大家知道這個小島出很多棒球選手，目前還有很多人在國外打拚，希望大家都能關注他們。」

能打到現在、繼續挑戰紀錄，胡金龍要感謝很多人，讓他可以打這麼久，「謝謝之前的防護員，還有南英商工陳獻榮教練」。

胡金龍說：「如果沒去南英，我現在應該去賣雞排了。」

不管是之前球團（義大），還是現在的富邦，胡金龍都很感謝，「讓我有機會在台灣打球，至於紀錄的事，就順順的達成」。