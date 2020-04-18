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中職／先發拚生涯首勝沒觀眾 江國豪：大學有經驗

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將隊今天在桃園球場對戰樂天桃猿隊，排出22歲本土投手江國豪先發，是他本季首度登板，要挑戰生涯首勝。 聯合報系資料照
富邦悍將隊今天在桃園球場對戰樂天桃猿隊，排出22歲本土投手江國豪先發，是他本季首度登板，要挑戰生涯首勝。 聯合報系資料照

因洋投羅力調整不及，富邦悍將隊今天在桃園球場對戰樂天桃猿隊，排出22歲本土投手江國豪先發，是他本季首度登板，對決猿隊新洋投霸能，將挑戰生涯首勝。

依照悍將隊4月賽程，原本預估可能用不到第2名本土先發投手，但洋投羅力開季至今還未出賽，調整狀況不理想，而兩名原訂競爭第5號先發的本土投手中，江國豪狀況相較游霆崴好一些，今天獲先發機會。

江國豪提到，在一開季就能進入先發輪值，很感謝教練團給的機會，「自己會想辦法拿出最好的表現，回報給教練團，也希望可以一直投到球季結束。」

今年江國豪在春訓熱身賽時，都在首局有狀況，之後才慢慢回穩，他提到：「可能是剛開賽，自己會急著想進攻好球帶，上場就要決勝負的感覺，心情有點不一樣。」正式迎接新球季，他也盼改善這樣的問題，照著自己的節奏投球。

江國豪去年在選秀首輪被悍將隊挑中，加盟後也隨即獲一軍出賽機會，共投了11場（2場先發），吞下1敗，今天開季首戰則要力拚生涯首勝。

今年中職因新冠肺炎疫情閉門打，場邊沒有觀眾，對於去年才從業餘進入職棒的江國豪來說，感覺還算熟悉，「大學比賽的時候就是這樣，今年熱身賽的時候也沒有觀眾。」

去年造訪桃園球場時，見識過「全猿主場」的威力，江國豪說：「球迷在喊聲，地板都會震動，聽到那樣的喊聲，心跳也會加快。」但這次作客桃園球場登板，少了主隊猿迷的應援，他說：「對決的時候，腎上腺素可能會不太一樣。」

江國豪 羅力 樂天桃猿

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