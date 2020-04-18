快訊

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬

敦睦艦隊確診者12日表達不適 海軍15日在立院竟這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／單場全球破百萬觀看 英文講評邀蔡總統親臨

中央社 / 台北18日電
中華職棒昨天進行的樂天桃猿與富邦悍將大戰，在推特的英文直播吸引破百萬人次觀看，目前3場賽事已經破200萬人次。 圖／擷取自ctrent推特
中華職棒昨天進行的樂天桃猿與富邦悍將大戰，在推特的英文直播吸引破百萬人次觀看，目前3場賽事已經破200萬人次。 圖／擷取自ctrent推特

中華職棒昨天進行的樂天桃猿富邦悍將大戰，在推特的英文直播吸引破百萬人次觀看，目前3場賽事已經破200萬人次。英文講評偉恩也邀請總統蔡英文，有一天能親臨轉播室。

昨天樂天桃猿與富邦悍將長達4小時20分的激戰，最終由桃猿的林立敲出逆轉2分砲，以11比10驚險奪下勝利。ELEVEN SPORTS放在推特的英文轉播，更是單場吸引破百萬海外球迷收看，與前2場在桃園的賽事總和差不多。

ELEVEN SPORTS於本週桃園5連戰都會在推特放上直播，讓全球的球迷看見中華職棒抗疫成功、順利開打，英文講評王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）的播報也受到網友好評，讓王雲慶感到相當榮幸。此外，ELEVENSPORTS這2天也會持續轉播SBL籃球賽。

蔡總統昨天在自己的推特分享直播連結，並特別感謝熬夜或早起看中職的海外球迷。講評之一的偉恩在推特分享蔡總統的文章說：「沒有什麼事比得到國家元首的全力支持更棒了，謝謝蔡總統，希望有一天能親臨轉播室，與王雲慶跟我一起向球迷打招呼。」

桃猿與悍將昨天形成打擊大戰，主跑美國職棒大聯盟金鶯隊的記者克拉克（Dan Clark）也相當驚訝，在推特分享桃猿隊3場比賽的數據，包括總和35分、44支安打、13發全壘打。克拉克還特地用中文寫下，「我了解到台灣的棒球迷們知識淵博，熱情而受人尊敬。」

樂天桃猿 富邦悍將 中職

延伸閱讀

中職／台灣職棒閉門打 美媒：亞利桑那計畫可參考

中職／地表唯一世界級直播賽事 CNN也報導

中職／全球破百萬觀看 英文講評：把台灣推廣出去

相關新聞

中職／地表唯一世界級直播賽事 CNN也報導

中華職棒讓台灣成為全球新冠肺炎疫情下，唯一還有職業棒球賽事開打的國家，吸引越來越多國際媒體報導，美國有線電視新聞網（CN...

中職／蔡英文感謝棒球迷並標註老校友 美媒撰文報導

中華職棒是目前世界上唯一在疫情中開打的球賽，透過英文轉播吸引不少國外球迷關注，蔡英文總統在推特上對棒球迷的回應，也獲得「...

中職／誰買海外轉播？美記者爆料ESPN在洽談

中職獨步全球開打，開放給外國球迷收看的網路直播創下高觀看人數，證明有機會開發海外轉播市場，根據坦帕灣時報的記者塔普金（M...

中職／先發拚生涯首勝沒觀眾 江國豪：大學有經驗

因洋投羅力調整不及，富邦悍將隊今天在桃園球場對戰樂天桃猿隊，排出22歲本土投手江國豪先發，是他本季首度登板，對決猿隊新洋...

中職／單場全球破百萬觀看 英文講評邀蔡總統親臨

中華職棒昨天進行的樂天桃猿與富邦悍將大戰，在推特的英文直播吸引破百萬人次觀看，目前3場賽事已經破200萬人次。英文講評偉...

中職／暴力猿易主後仍兇猛 13轟幾乎追平另三隊總數

因為主場一再延賽而成為四隊中最後一支亮相的隊伍，改頭換面亮相的樂天桃猿不僅迅速斬獲三連勝，攻上戰績榜之首，還狂轟濫炸13...

韓職／為新冠肺炎制定場上規範 球員禁止吐口水

電影名言「棒球場上沒有人哭泣」，現在恐怕還要再加上一句「也不能吐口水」。韓職為了即將重新步上正軌的賽季做準備，宣布了新冠...

中職／台灣職棒閉門打 美媒：亞利桑那計畫可參考

中華職棒領先全球在新冠肺炎（COVID-19）疫情中於4月12日開打，亞利桑那當地媒體「Cronkite News」報導...

中職／老美看台灣職棒新奇有趣 疫情下衍生商機

疫情籠罩下，沒球可看的美國棒球迷透過網路直播，在台灣的中華職棒找到心靈慰藉。因為棒球，總統蔡英文與老牌主播歐伯曼40年後...

中職／高國輝手感火燙卻受傷 弟弟無縫補上火力

新球季才剛開打，富邦悍將隊戰力就受影響，「棒球情人」高國輝開季第二戰跑壘時拉傷，預計休養兩周，洋投羅力還在調整中，至今未出賽，悍將隊開季只有兩名洋投可用。

中職／悍將與猿8轟炸桃園 師徒對決成全壘打大戰

近期國內最振奮人心的新冠肺炎「零例」兩次，威力延燒到棒球場，樂天桃猿隊名字同音的林立，昨天對戰富邦悍將隊轟出單場雙響砲，包括在八局下的致勝兩分砲，幫助球隊以十一比十擊敗富邦悍將隊，開季三連勝。

中職／獅誤連連 丘總收下執教首勝

開季先吞三連敗後，中信兄弟隊昨天回到主場台中洲際棒球場，靠洋投羅傑斯先發七局、飆出十一次三振，率隊以六比一擊敗統一獅隊，終於等到本季首勝，總教練丘昌榮也收下執教生涯第一勝。

熱門新聞

NBA／後輩開法拉利炫富 前隊友憶喬丹霸氣給教訓

MLB／成人網站找上門 體育主播拒絕百萬美元邀約

中職／老美看台灣職棒新奇有趣 疫情下衍生商機

中職／全球破百萬觀看 英文講評：把台灣推廣出去

中職／與曾豪駒首次師徒對決 洪一中：只是前輩和後輩

NBA／杜蘭特出售奧克蘭豪宅 售價600萬美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。