中職／單場全球破百萬觀看 英文講評邀蔡總統親臨

中華職棒昨天進行的樂天桃猿與富邦悍將大戰,在推特的英文直播吸引破百萬人次觀看,目前3場賽事已經破200萬人次。英文講評偉恩也邀請總統蔡英文,有一天能親臨轉播室。

昨天樂天桃猿與富邦悍將長達4小時20分的激戰,最終由桃猿的林立敲出逆轉2分砲,以11比10驚險奪下勝利。ELEVEN SPORTS放在推特的英文轉播,更是單場吸引破百萬海外球迷收看,與前2場在桃園的賽事總和差不多。

ELEVEN SPORTS於本週桃園5連戰都會在推特放上直播,讓全球的球迷看見中華職棒抗疫成功、順利開打,英文講評王雲慶及偉恩(Wayne McNeil)的播報也受到網友好評,讓王雲慶感到相當榮幸。此外,ELEVENSPORTS這2天也會持續轉播SBL籃球賽。

蔡總統昨天在自己的推特分享直播連結,並特別感謝熬夜或早起看中職的海外球迷。講評之一的偉恩在推特分享蔡總統的文章說:「沒有什麼事比得到國家元首的全力支持更棒了,謝謝蔡總統,希望有一天能親臨轉播室,與王雲慶跟我一起向球迷打招呼。」

Hello to friends from all over the world! Thanks for staying up late or getting up early to cheer for the first hit with us in #Taiwan. @KeithOlbermann I hope you’re joining us live bright & early for today's game, I heard you’re a Cornell alum as well, what a small world! https://t.co/4RlkFeign2