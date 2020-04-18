中職／暴力猿易主後仍兇猛 13轟幾乎追平另三隊總數

因為主場一再延賽而成為四隊中最後一支亮相的隊伍，改頭換面亮相的樂天桃猿不僅迅速斬獲三連勝，攻上戰績榜之首，還狂轟濫炸13發全壘打，幾乎占了四隊總產量的一半，暴力猿打線易主後有過之而無不及。

昨晚樂天桃猿迎戰富邦悍將之戰，在前教頭洪一中面前送上四轟大禮，力挺現任總教練曾豪駒收下這場師徒對決的勝利，也賞給悍將隊本季首敗（兩勝）。

樂天桃猿三場比賽丟掉21分不算出色，贏球關鍵還是在於火力支援夠兇猛，這三戰狂打13轟，幾乎追平其他三隊合繳的14支全壘打，當中統一獅和中信兄弟還多賽一場。

攤開樂天桃猿目前數據，團隊打擊率3成58、91壘打數和長打率7成40都明顯高出其餘各隊一截，揮大棒帶來高得分率，目前打點已經累積33分，其中23分是全壘打帶來的進帳。

樂天桃猿這三場的全壘打產量為六轟（12局）、三轟、四轟，頭兩戰就扛出五轟的朱育賢為最大貢獻者，林立、成晉也各有兩發全壘打，林智平、藍寅倫、陳俊秀、郭嚴文則同加入開轟行列。