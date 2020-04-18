快訊

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

賣劣質口罩到義大利 陸媒起底「愛寶達」是台企

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／誰買海外轉播？美記者爆料ESPN在洽談

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
根據坦帕灣時報的記者塔普金（Marc Topkin）推特透露，ESPN正在洽談中職轉播權。 圖／聯合報系資料照片
根據坦帕灣時報的記者塔普金（Marc Topkin）推特透露，ESPN正在洽談中職轉播權。 圖／聯合報系資料照片

中職獨步全球開打，開放給外國球迷收看的網路直播創下高觀看人數，證明有機會開發海外轉播市場，根據坦帕灣時報的記者塔普金（Marc Topkin）推特透露，ESPN正在洽談中職轉播權，不過結果為何尚待進一步消息。

中職會長吳志揚日前在開幕戰現場表示，已和國外轉播單位洽談海外轉播事宜，澳洲、日本和美國都有興趣，定案後再對外宣布。

尚未開打的韓職也在上周傳出ESPN詢問海外轉播權，甚至有高層表示，會盡最大力氣和ESPN成交，展現行銷世界的企圖心。

今天塔普金在推特上表示，他聽聞正苦無賽事可播的ESPN積極尋找替代方案，中職和韓職都成了接洽對象，希望能儘早填補檔期空窗，甚至連棒球電玩MLBTheShow都打算實況轉播。

ESPN於2013年退出亞洲市場，在台灣的頻道轉換成FOX體育台經營，之後曾在2014到2018年參與中職轉播，製播過Lamigo桃猿和統一獅的主場賽事。

中職 統一獅 棒球

延伸閱讀

中職／蔡英文感謝棒球迷標註老校友 美媒撰文報導

中職／地表唯一世界級直播賽事 CNN也報導

中職／獅誤連連 丘總收下執教首勝

《ESPN》資深王牌主播與蔡總統同校 蔡總統推特回應了

相關新聞

中職／蔡英文感謝棒球迷標註老校友 美媒撰文報導

中華職棒是目前世界上唯一在疫情中開打的球賽，透過英文轉播吸引不少國外球迷關注，蔡英文總統在推特上對棒球迷的回應，也獲得「...

中職／地表唯一世界級直播賽事 CNN也報導

中華職棒讓台灣成為全球新冠肺炎疫情下，唯一還有職業棒球賽事開打的國家，吸引越來越多國際媒體報導，美國有線電視新聞網（CN...

中職／台灣職棒閉門打 美媒：亞利桑那計畫可參考

中華職棒領先全球在新冠肺炎（COVID-19）疫情中於4月12日開打，亞利桑那當地媒體「Cronkite News」報導...

中職／誰買海外轉播？美記者爆料ESPN在洽談

中職獨步全球開打，開放給外國球迷收看的網路直播創下高觀看人數，證明有機會開發海外轉播市場，根據坦帕灣時報的記者塔普金（M...

中職／暴力猿易主後仍兇猛 13轟幾乎追平另三隊總數

因為主場一再延賽而成為四隊中最後一支亮相的隊伍，改頭換面亮相的樂天桃猿不僅迅速斬獲三連勝，攻上戰績榜之首，還狂轟濫炸13...

中職／老美看台灣職棒新奇有趣 疫情下衍生商機

疫情籠罩下，沒球可看的美國棒球迷透過網路直播，在台灣的中華職棒找到心靈慰藉。因為棒球，總統蔡英文與老牌主播歐伯曼40年後...

中職／對戰洪總奪勝 曾豪駒：贏球的感覺都一樣

首度以教頭身份對決過去曾在猿隊教練團共事的洪一中，樂天桃猿隊新任教頭曾豪駒今天帶兵以11：10擊敗富邦悍將隊，賽後曾豪駒...

韓職／為新冠肺炎制定場上規範 球員禁止吐口水

電影名言「棒球場上沒有人哭泣」，現在恐怕還要再加上一句「也不能吐口水」。韓職為了即將重新步上正軌的賽季做準備，宣布了新冠...

中職／兄弟吉祥物小翔紅遍全球 舉英文牌子自我介紹

中華職棒中信兄弟隊吉祥物小翔日前在本壘後方燙衣服引起ESPN記者注意，可愛舉動紅遍全球。小翔在今天比賽更是舉起英文牌子自...

中職／高國輝手感火燙卻受傷 弟弟無縫補上火力

新球季才剛開打，富邦悍將隊戰力就受影響，「棒球情人」高國輝開季第二戰跑壘時拉傷，預計休養兩周，洋投羅力還在調整中，至今未出賽，悍將隊開季只有兩名洋投可用。

中職／悍將與猿8轟炸桃園 師徒對決成全壘打大戰

近期國內最振奮人心的新冠肺炎「零例」兩次，威力延燒到棒球場，樂天桃猿隊名字同音的林立，昨天對戰富邦悍將隊轟出單場雙響砲，包括在八局下的致勝兩分砲，幫助球隊以十一比十擊敗富邦悍將隊，開季三連勝。

中職／獅誤連連 丘總收下執教首勝

開季先吞三連敗後，中信兄弟隊昨天回到主場台中洲際棒球場，靠洋投羅傑斯先發七局、飆出十一次三振，率隊以六比一擊敗統一獅隊，終於等到本季首勝，總教練丘昌榮也收下執教生涯第一勝。

熱門新聞

NBA／後輩開法拉利炫富 前隊友憶喬丹霸氣給教訓

中職／兄弟吉祥物觀眾席上燙衣服 ESPN記者發現了

中職／老美看台灣職棒新奇有趣 疫情下衍生商機

NBA／堅稱詹皇超越喬丹 藍比爾：他是史上最偉大

中職／全球破百萬觀看 英文講評：把台灣推廣出去

NBA／過世前1周參與紀錄片 布萊恩喊喬丹大哥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。