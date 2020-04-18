中職／誰買海外轉播？美記者爆料ESPN在洽談

中職獨步全球開打，開放給外國球迷收看的網路直播創下高觀看人數，證明有機會開發海外轉播市場，根據坦帕灣時報的記者塔普金（Marc Topkin）推特透露，ESPN正在洽談中職轉播權，不過結果為何尚待進一步消息。

中職會長吳志揚日前在開幕戰現場表示，已和國外轉播單位洽談海外轉播事宜，澳洲、日本和美國都有興趣，定案後再對外宣布。

尚未開打的韓職也在上周傳出ESPN詢問海外轉播權，甚至有高層表示，會盡最大力氣和ESPN成交，展現行銷世界的企圖心。

今天塔普金在推特上表示，他聽聞正苦無賽事可播的ESPN積極尋找替代方案，中職和韓職都成了接洽對象，希望能儘早填補檔期空窗，甚至連棒球電玩MLBTheShow都打算實況轉播。

ESPN於2013年退出亞洲市場，在台灣的頻道轉換成FOX體育台經營，之後曾在2014到2018年參與中職轉播，製播過Lamigo桃猿和統一獅的主場賽事。