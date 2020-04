中職／蔡英文感謝棒球迷標註老校友 美媒撰文報導

中華職棒是目前世界上唯一在疫情中開打的球賽,透過英文轉播吸引不少國外球迷關注,蔡英文總統在推特上對棒球迷的回應,也獲得「NBC Sports」報導,標題為「台灣總統感謝棒球迷看中職」。

蔡總統昨天在推特上表示,「哈囉,來自世界各地的朋友,無論是熬夜或早起,感謝你們跟我們一起為台灣的第一支安打加油。」她也特別標註「ESPN」資深主播歐伯曼(Keith Olbermann),回應兩人曾是校友的緣分,「世界真是小。」

Thank you Madame President, I did and will continue to. And yes: I’m Cornell 1979 and I walked past the law school every day going to and from campus, my apartment and our radio station in Collegetown!