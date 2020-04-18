中職／蔡英文感謝棒球迷標註老校友 美媒撰文報導

中華職棒是目前世界上唯一在疫情中開打的球賽，透過英文轉播吸引不少國外球迷關注，蔡英文總統在推特上對棒球迷的回應，也獲得「NBC Sports」報導，標題為「台灣總統感謝棒球迷看中職」。

蔡總統昨天在推特上表示，「哈囉，來自世界各地的朋友，無論是熬夜或早起，感謝你們跟我們一起為台灣的第一支安打加油。」她也特別標註「ESPN」資深主播歐伯曼（Keith Olbermann），回應兩人曾是校友的緣分，「世界真是小。」

Thank you Madame President, I did and will continue to. And yes: I’m Cornell 1979 and I walked past the law school every day going to and from campus, my apartment and our radio station in Collegetown! — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) April 17, 2020

歐伯曼就是愛上中職的其中一人，他坦言近年來第一次開心的早起就是為了中職，也透露與台灣總統曾是康乃爾大學同期校友，如今獲得蔡英文回覆，他也說：「謝謝總統女士，我會繼續早起看球。沒錯，我在1979年於康乃爾畢業，當時每天往返校園都會經過法學院。」

「NBC Sports」報導指出，中華職棒自從成為第一個在疫情中重啟的棒球聯賽，突然獲得全世界的關注，而北美球迷對於棒球的飢渴，讓他們甘願在凌晨時刻早起在「ELEVEN SPORTS」的推特觀看直播賽事。

報導中也介紹台灣在防止疫情擴散上取得顯著成功，中職目前採用無觀眾比賽，但有球隊佈置紙版人形在觀眾席，或是安排機器人球迷，這個聯盟有五支球隊，在大聯盟重新開打前，不妨先選擇一隊支持。