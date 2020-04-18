韓職／為新冠肺炎制定場上規範 球員禁止吐口水

電影名言「棒球場上沒有人哭泣」，現在恐怕還要再加上一句「也不能吐口水」。韓職為了即將重新步上正軌的賽季做準備，宣布了新冠肺炎疫情期間的球場守則，其中最嚴格禁止的，就是在場上吐口水，其他包含擊掌、戴口罩都只軟性勸導。

南韓國內新冠肺炎疫情趨緩，受到耽擱了韓職賽季即將重新上路，下周起先安排了20場熱身賽，有望進一步公告新的開幕戰日期，目標是5月初閉門開打，十隊都打滿144場例行賽。

有球可打也要繼續防疫，韓職向各球團訂出行為規範，像是球員和球隊員工都得盡量避免和訪客接觸，每天比賽開打前必須測量體溫，並在APP上完成健康聲明書，同時強烈建議除了休息區和球場上外，一律戴上口罩。

球員雖然不用戴著口罩比賽，但吐口水的行為將被嚴格禁止，徒手擊掌則不建議。另外，所有裁判都必須戴口罩和手套執法，並且不能和球員有肢體接觸，其他工作人員包含訓練師、翻譯、球童等，也被要求口罩、手套必備。

只要有球員出現疑似病況，除了當事人立刻隔離外，球場也得關閉至少兩天，如果確診新冠肺炎，將由政府單位介入疫調，決定哪些接觸者得跟著隔離觀察。