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中職／中職閉門開打 美媒：亞利桑那計畫可參考

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒領先全球在新冠肺炎（COVID-19）疫情中於4月12日開打，亞利桑那當地媒體「Cronkite News」報導，這為目前停滯的體壇帶來一絲曙光，正在討論「亞利桑那計畫」的大聯盟，也可作為參考。

世界棒壘球總會（WBSC）亞洲特派王雲慶在接受訪問時表示，「老實說，球迷的加油已經成為台灣棒球的重要風景，目前的氣氛真的不太一樣，有球迷在看台，歌聲跟樂器演奏從不間斷，感覺像是在搖滾演唱會，從第一個打席到最後一個打席都不停歇。」

但如今中職選擇閉門戰，不開放觀眾進場，王雲慶說：「有球員形容，球場空蕩蕩的比賽，就好像電視的音響壞掉了。」

為了營造熱鬧氣氛，球隊還是請啦啦隊在現場熱舞，座位則擺上機器人、假人以及人形立牌，王雲慶說：「有球隊放了500個球迷看板以及機器人鼓手，LED也會顯示加油訊息，球迷可以付款取得將自己照片印在人形立牌上的權利，四人合計台幣5900元。」

大聯盟醞釀中的「亞利桑那計畫」是希望將30支球隊集中在亞利桑那，當地共有10座春訓球場，加上響尾蛇隊主場甚至是大學球場，可供使用，球賽也會採用無觀眾賽事，球員及隊職員都與外界隔離。

亞利桑那州長杜席（Doug Ducey）雖表態支持，但這項計畫仍有諸多難題，例如飯店與交通的配合、對球員的檢測以及與家人隔離的意願，新冠肺炎的流行程度也是大聯盟要考慮的地方，台灣目前僅395例確診，而亞利桑那已有4234確診。

雖然外界對無觀眾比賽可能有疑慮，但仍有不少人渴望看到棒球賽，台灣經驗就是如此，王雲慶表示，「我相信開啟球季的一個主要的想法，就是提供大眾正常生活的感覺，這幾月來，疫情的爆發確實對我們的生活造成干擾、不確定性以及一些混亂。」

王雲慶也說：「職業運動能為人帶來放鬆、娛樂甚至發洩，我想讓大家看到運動在這個世界仍在運行，能夠撫慰心靈，讓人們暫時從充斥新冠肺炎的生活中中解放出來。」

大聯盟 棒球 中職

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