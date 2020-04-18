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下周二鋒面南下水氣多 吳德榮：濕涼多雨恐持續一周

中職／地表唯一世界級直播賽事 CNN也報導

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

中華職棒讓台灣成為全球新冠肺炎疫情下，唯一還有職業棒球賽事開打的國家，吸引越來越多國際媒體報導，美國有線電視新聞網（CNN）加入行列，文中指出台灣防疫成功讓運動賽事得以開打，並趁此機會加強轉播力道，讓整個世界能同步收看。

CNN寫出台灣在1月下旬出現首名確診病例起，就全面防堵疫情蔓延，截至目前島上2400萬居民只有395人確診，近來更接連出現單日零新增，還放上圓山飯店點燈向醫護人員致敬的照片。

中華職棒在兩度延期後閉門開打，零觀眾進場、假人應援團都帶來話題，英文主播王雲慶接受CNN視訊採訪時表示，「我們實在很想念球迷，疫情讓現場變得安靜許多，但我們還是播放音樂，還有機器人打鼓，球團弄了一些機器人來，我們以前也沒見過，很有趣。」

了解外國棒球迷想看比賽的渴望，中職轉播單位首度嘗試開放海外網友免費線上收看，並加碼推出英文轉播，以「地表唯一直播的職棒賽」為號召，Eleven Sports台灣區總經理康小玲說，「希望我們能鼓舞所有因疫情低落的人們，別感到難過，來看台灣的職棒吧。」

昨晚樂天桃猿和富邦悍將的比賽，Eleven Sports線上英文轉播突破100萬人次觀看，康小玲表示，「真的非常歡迎每個人享受我們的轉播，尤其現在美國、日本、南韓和世界各地都沒有比賽，這是現在大家唯一能看的直播賽事。」

棒球 中華職棒 樂天桃猿

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