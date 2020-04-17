中職／對戰洪總奪勝 曾豪駒：贏球的感覺都一樣

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

首度以教頭身份對決過去曾在猿隊教練團共事的洪一中，樂天桃猿隊新任教頭曾豪駒今天帶兵以11：10擊敗富邦悍將隊，賽後曾豪駒沒有太特別的想法，他表示，贏球的感覺都一樣，但在拉鋸戰中守住勝利，感覺特別愉悅。

洪一中過去16年待在猿隊，執教生涯累積882勝是中職第一，曾豪駒則在2015年接任猿隊打擊教練，而洪一中今年被悍將隊以高薪挖角，由曾豪駒接掌猿隊兵符，今天「師徒」首度對決，由曾豪駒搶下對戰首勝、執教生涯3連勝。

賽後曾豪駒表示：「其實贏球的感覺都是一樣。」但比賽過程中的拉鋸，就像本季首戰打進延長賽12局，「那種興奮感是非常好的，其實每場比賽都一樣，只要遇到這種狀況，守住勝利的時候，是全體上下的愉悅感，那種感覺是很不一樣的。」

曾豪駒接掌猿隊兵符後拿下3連勝，也是目前4隊唯一的「不敗教頭」，曾豪駒說：「一切都是選手在場上的拚鬥精神，才會有今天的3連勝，也希望往後這麼好品質的球賽可以一直維持下去。」

兩隊今天全壘打互轟，合計敲出8支全壘打，其中猿隊林立單場雙響砲成致勝功臣，比賽也一如曾豪駒賽前的預言，和悍將隊打得拉鋸。賽後曾豪駒提到，現在4隊的實力都在伯仲之間，在抓下第27個出局數之前，都不知會發生什麼事，「過程中有掌握到機會，才有比較高勝率。」

猿隊守護神陳禹勳今天在9局下球隊1分領先時登板，製造滿壘危機但驚險守成，本季兩場出賽都有狀況，但曾豪駒仍肯定此戰關門表現「很棒」，「守護神上去就是要盡全力守下來，雖然過程中驚逃駭浪、有三溫暖的感覺，但他還是完成他的任務，是很秤值得救援投手。」

曾豪駒 洪一中

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