中職／連兩天「零例」後轟雙響砲 林立：尊重比賽

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊林立單場雙響砲。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊林立單場雙響砲。記者余承翰／攝影

因為名字因同「零例」，樂天桃猿林立成為近兩日最具話題性的球員之一，今天他也展現出去年打擊王的身手，用單場雙響砲幫助球隊以11：10擊敗富邦悍將隊，他提到：「自己只是盡全力把這場這場比賽做好。」

國內連兩天沒有新冠肺炎確診案例，「零例」讓國人十分振奮，名字同音的林立也因此被做連結，而他今天就繳出生涯第二次單場雙響砲表現，用實力贏得關注，在3局下轟出2分彈，8局下又揮出致勝轟，拿下單場MVP。

對於自己的名字引發話題，林立表示：「剛好我的名字叫林立，今天跟昨天都是零確診，這個雖然是噱頭，自己也不會太在意別人說什麼，這就是我的工作，盡全力把這場比賽做好，不管結果是怎樣，我尊重這場比賽、尊重我的工作。」

林立開季前兩場比賽合計9打數敲出4支安打，還沒有全壘打，他透露：「其實剛開始自己的打擊節奏沒有到那麼好，帳面上看起來不錯，但其實小細節的地方有忽略掉，打擊教練的題性對我幫助滿大的，讓我在比賽中更能適應投手的球路。」

能迅速調整回打擊手感，林立說：「這才是第三場比賽而已，前面有出現的問題，賽後都會跟教練一起討論、做調整，賽前練習也會把要注意的地方再加強，比賽中不會想太多，想辦法做好自己該做的東西，像是推進這些，對球隊有幫助才是我這角色該做的事。」

樂天桃猿隊林立單場雙響砲。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊林立單場雙響砲。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊林立單場雙響砲。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊林立單場雙響砲。記者余承翰／攝影

林立 樂天桃猿 富邦悍將

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