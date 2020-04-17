中職／林立單場雙響砲 猿隊11：10勝悍將

樂天桃猿隊今天對上前教頭洪一中領軍的富邦悍將隊，一如猿隊新任教頭曾豪駒賽前的預言，打得格外拉鋸，雙方共轟出8支全壘打，靠著林立單場雙響砲，包括在8局下的致勝2分彈，終場猿隊以11：10勝出，拿下開季3連勝。

洪一中離開待了16年的富邦悍將隊，今天首度以客隊教頭身份回到桃園球場，與前東家首度對決，但首戰不敵猿隊，讓曾豪駒搶下對戰首勝、執教生涯第3勝。

悍將隊在2局上靠高國麟轟出2分砲（本季首轟）先馳得點，猿隊則在3局下靠林立揮出追平轟，雙方比數回到原點。

4局下猿隊再開砲，成晉掃出左外野3分全壘打超前比數，開季3戰敲2轟，但投手群沒能守住領先優勢。

猿隊先發投手威拉諾投到5局上被戴培峰轟出追平兩分砲（生涯首轟），悍將隊接著又靠連4支安打超前比數，林益全還補上2分彈（本季首轟），悍將隊單局進帳7分，反以9：5領先。

猿隊在7局下又有攻勢，陳俊秀轟出右外野2分砲縮小差距，之後在一、二壘有人時，廖健富代打敲出追平比數的安打，雙方再次平手。

悍將隊在8局上靠張正偉的陽春砲（本季首轟）超前比數，但猿隊林立在下半局轟出2分全壘打，生涯第2次單場雙響砲，幫助猿隊要回領先，也成為此戰勝利打點。靠著守護神陳禹勳在9局下守住滿壘危機，猿隊收下開季3連勝。