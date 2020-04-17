中職／中信兄弟終於贏了 丘總執教首勝入袋

中信兄弟隊回到主場台中洲際棒球場，與統一獅隊展開3連戰，羅傑斯在中職的初登板，主投7局，送出11次三振，僅失1分，助兄弟以6：1擊敗獅隊，本季首勝入袋，中止開季3連敗，總教練丘昌榮也拿下職棒生涯執教首勝。

中信兄弟前3場比賽都先處於落後的一方，並吞下開季3連敗，今天則在4局下先有攻勢，攻占滿壘後，因獅隊先發投手江辰晏牽制一壘發生失誤，兄弟跑回2分先馳得點，但這一球也砸中一壘跑者陳子豪的後頸部，讓他被擔架抬下場。

獅隊在5局上展開反攻，鄧志偉靠出身球保送上壘，陳重羽、潘傑楷都揮出安打形成滿壘，2出局後楊家維從羅傑斯手中選到四壞球保送，獅隊追回1分。

5局下中信兄弟岳東華揮出安打，推進上得點圈後，靠詹子賢的安打跑回分數，助兄弟多添1分。

中信兄弟在7局下捕由手高宇杰先敲出安打，岳東華靠投手林航的失誤上壘，王威晨接著敲出滾地球，又造成游擊手陳傑憲失誤，兄弟追加2分保險分，詹子賢的安打的二壘打又送回1分，兄弟將比數拉開為6：1。

羅傑斯投完7局用121球，被揮出6支安打，送出11次三振，僅失1分，之後吳俊偉、謝榮豪各投1局守住勝利，全場送出13次三振。羅傑斯拿下來台首勝，並獲選單場MVP。

獅隊江辰晏先發6局，被揮出5支安打，送出5次三振，失3分僅1分是自責分，但等不到隊友的火力支援，承擔敗投。