中職／連兩天「零例」 林立敲本季首轟慶祝

近日中職被名字提到最多次的球員，除了2戰敲5轟的樂天桃猿隊朱育賢，還有同隊的打者林立，因名字音同全國人民都在期盼的「零例」確診，製造另類話題。

新冠肺炎疫情影響全球，但台灣防疫工作做得相對出色，有效控制住疫情，也讓中職賽事能照常開打，只是改採閉門方式進行，不開放球迷進場。

在政府的防疫之下，台灣已連兩天「零例」確診，讓各界都十分振奮，猿隊林立也因名字同音，被不少球迷拿來做連結，猿隊轉播單位也以此製圖製造話題，樂天球團甚至在今天推出「林立的威力，零例！」相關商品，限時開放預購。

對此林立倒是沒太多想法，他提到：「我的名字是爸媽取的，同音不同字，我就叫林立，剛好連兩天沒有人確診。」但他也笑說：「希望可以每天都是零例。」

林立指出，這次疫情影響到的人很多，自己也會怕是否被感染，因此會加強自身的防疫工作，像是勤洗手、消毒、遠離人多的地方等等。