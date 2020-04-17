中職／羅力連兩年沒趕上開季 吳俊良：還在調整

富邦悍將洋投羅力進入個人在中職的第8個球季，過去曾3度擔任球隊開幕戰先發，但去年因傷錯過開季，今年又沒被列入開季26人名單中，甚至還沒進入輪值中，投手教練吳俊良透露，他還在調整中。

羅力生涯在中職累積84勝，勝投數已是中職洋投史上第2多，僅次於勇壯的108勝，在2015至2017年都是年度勝投王、4度拿下聯盟三振王、握有4座年度防禦率王獎座，且近5年4度獲選年度最佳十人。

去年羅力因傷沒趕上開季，直到4月12日才首度出賽，整季繳出12勝9敗成績，防禦率2.78，季後早早獲悍將隊續約，而今年球季因新冠肺炎疫情延後開幕，羅力仍沒趕上開季。

吳俊良透露，羅力目前還在調整中，何時能回歸還未知，「他的狀況已經漸入佳境，有越來越好的感覺。」

悍將隊明天對上樂天桃猿隊第2戰，將推出本土投手江國豪先發，也是本周動用的第2名本土先發，總教練洪一中雖未透露周日的先發人選，但推測將由首戰先發索沙「投1休4」再登板。