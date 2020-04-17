中職／朱育賢兩天5轟太猛 洪一中：閃也沒用

樂天桃猿隊重砲朱育賢，今年開季前兩戰轟出5發全壘打，追平中職紀錄，成為目前的「世界全壘打王」，今天對戰前任教頭洪一中領軍的富邦悍將隊，還有望挑戰3戰6轟的聯盟紀錄，洪一中直呼：「他太厲害，太猛了。」

朱育賢在本季首戰對上統一獅隊，單場轟出3發全壘打，包括在12局下敲出再見轟，隔天續戰獅隊， 再繳單場雙響砲演出，兩戰揮出5發全壘打，追平中信兄弟曾陶鎔在2017年寫下的聯盟紀錄。

洪一中過去為猿隊教頭，今年轉戰富邦悍將隊執教，今天首度率領悍將隊迎戰前東家，賽前談起昔日子弟兵朱育賢的表現，洪一中說：「他本來就是很好的打者。」

悍將隊今天和猿隊正面對決，賽前被問到如何面對朱育賢，洪一中說：「閃也沒用，這隊一連串都是好打者。」

猿隊開季2場比賽已轟出9發全壘打，遙遙領先其他3隊，洪一中說：「這支球隊的打擊本來就很強，調整得也不錯。」他也誇教頭曾豪駒很會聰明、很會調整打擊，過去曾豪駒擔任猿隊打擊教練，今年在洪一中離隊後接任教頭。