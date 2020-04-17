中職／與曾豪駒首次師徒對決 洪一中：只是前輩和後輩

原訂開季第2天進行的富邦悍將隊與樂天桃猿隊之戰，因雨延賽，富邦悍將隊新任教頭洪一中迎戰前東家的戲碼，直到今天才要正式上演，對於外界稱此戰為洪一中與猿隊菜鳥教頭曾豪駒的「師徒對決」，洪一中澄清，只是前輩跟後輩的關係。

中職最多勝教頭洪一中今年初離開待了16年的猿隊，被富邦悍將隊重金挖角，新球季與前東家的對決首度引發話題，好戲因雨晚了一周上演，原本884勝與0勝教頭的交鋒，都已各加了2勝入袋。

洪一中賽前應媒體要求，和過去自己領軍猿隊時的打擊教練、現任猿隊教頭曾豪駒握手合影，外界稱這是兩人的「師徒對決」，洪一中忍不住反駁，直說，只是「賢拜（前輩）和摳亥（後輩）的關係啦。」

洪一中指出，這就只是球季的一場比賽，而回到昔日主場桃園球場，身份卻換成是客隊總教練，他笑說：「就是從那邊（三壘側）換到另一邊（一壘側），本來不用曬太陽，現在要曬太陽，就這樣。」