聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／與曾豪駒首次師徒對決 洪一中：只是前輩和後輩
原訂開季第2天進行的富邦悍將隊與樂天桃猿隊之戰，因雨延賽，富邦悍將隊新任教頭洪一中迎戰前東家的戲碼，直到今天才要正式上演，對於外界稱此戰為洪一中與猿隊菜鳥教頭曾豪駒的「師徒對決」，洪一中澄清，只是前輩跟後輩的關係。
中職最多勝教頭洪一中今年初離開待了16年的猿隊，被富邦悍將隊重金挖角，新球季與前東家的對決首度引發話題，好戲因雨晚了一周上演，原本884勝與0勝教頭的交鋒，都已各加了2勝入袋。
洪一中賽前應媒體要求，和過去自己領軍猿隊時的打擊教練、現任猿隊教頭曾豪駒握手合影，外界稱這是兩人的「師徒對決」，洪一中忍不住反駁，直說，只是「賢拜（前輩）和摳亥（後輩）的關係啦。」
洪一中指出，這就只是球季的一場比賽，而回到昔日主場桃園球場，身份卻換成是客隊總教練，他笑說：「就是從那邊（三壘側）換到另一邊（一壘側），本來不用曬太陽，現在要曬太陽，就這樣。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言