中職／林立談「零例」 希望台灣每天都零確診

台灣近4天內有3天武漢肺炎確診零例，讀音相近的中職樂天桃猿隊林立引起討論，他還接受路透社訪問，球團更是出相關商品，林立笑說，希望台灣每天都「零例」。

桃猿隊為了慶祝台灣連2天武漢肺炎「零例」，特別推出相關商品，包括「零例入袋」、「零例短T」，上面印著球員林立的加油口號「林立的威力，零例（凌厲）！」創意行銷手法引起球迷討論。

林立笑說：「這是爸媽幫我取的名字，希望台灣每天都零例。」疫情發生後，林立表示，每天都會關心新聞，並注重日常生活，包括勤洗手、消毒、遠離人群等防疫措施。

中職今天在桃園棒球場進行比賽，賽前有路透社的記者到場，也訪問林立關於沒有觀眾進場、國外轉播看得到的想法，他說：「這是很好的機會，大家都在關注，可以讓大家更認識台灣棒球。」

擔任英語講評的WBSC亞洲特派王雲慶表示，由於這2天台灣都沒有確診案例，今天比賽講評時，會特別跟國外觀眾解釋「林立」、「零例」的諧音哽，順勢宣傳台灣疫情受到控制。