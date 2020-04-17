中職／全球破百萬觀看 英文講評：把台灣推廣出去

中華職棒開打，透過英文轉播推廣到全球，2場已累積破百萬人次觀看。英文講評王雲慶今天表示，這不只是推廣台灣棒球，更是把台灣推出去，讓大家知道台灣防疫做得很好。

各國職棒受到武漢肺炎影響，紛紛暫停或延期，目前僅中華職棒正在進行。樂天桃猿隊轉播單位ELEVENSPORTS將本週5連戰放上推特同步直播，並找來WBSC亞洲特派王雲慶及偉恩（Wayne McNeil）擔任英語講評，15日首戰吸引累積近65萬人次收看，約6成來自美國。

目前兩場比賽加起來，已經破百萬收看，吸引相當多國際球迷關注中職。王雲慶更是收到5家國際媒體的採訪邀約，包括韓國媒體、美國CNN、亞歷桑那媒體、加拿大媒體、路透社。

王雲慶今天表示，「很開心，是我的榮幸，這不只是把台灣棒球推出去，我發現更是把台灣推出去，讓大家知道台灣防疫做得很好。」

第一場上陣轉播時，王雲慶坦言很緊張，加上打到延長賽，「大概到第11局，就有點疲態了，但還是要撐住，因為這是代表台灣，有一個使命感出來，我個人是很開心的。」

王雲慶也表示，由於近2天台灣的武漢肺炎確診案例都是0例，期待過幾個月球場可以坐滿觀眾，給全世界看，「我在轉播時都會說，觀眾是中職很重要的一部分，雖然不知道是什麼時候，但只要一開放，一定會有滿滿球迷。」

已經奪下2連勝、且展現強大攻擊火力的桃猿隊總教練曾豪駒說：「國外關注度高對我們是好事，讓大家知道、看到我們也是有好的東西。」

桃猿隊重砲手朱育賢2戰敲出5支全壘打，追平中職紀錄，也引起相當多國外媒體、球迷討論。不過他說：「自己不會想這麼多，每天都是新的比賽、新的開始，盡最大的能力幫助球隊，希望能繼續維持下去。」