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中職／高國輝拉傷要休兩周 洪總：哥哥不行弟弟來
富邦悍將隊「棒球情人」高國輝在今年開季首戰就開轟，不料第2場比賽跑壘時造成拉傷，初步判斷需休息2周，又進入傷兵名單中，缺席期間的空缺則預計由弟弟高國麟補上。
高國輝今年春訓熱身賽調整狀況不佳，連洪一中都親自協助他調整，而高國輝今年開季首戰就開砲，看似已準備好迎接新球季，但周三對上中信兄弟之戰，4局上揮出二壘打，跑壘時造成不適，隨後被換下場，由弟弟高國麟上場代跑。
經過一天觀察，高國輝也在今天被降二軍，悍將隊總教練洪一中指出，高國輝應該是拉傷，初步判斷要休息2個禮拜。
近年高國輝大小傷痛不斷，洪一中直言：「他的身體體質就是這樣，沒辦法，春訓期間有一直叮嚀他，柔軟度、做操那些的，他也都很注意，但還是這樣。」洪一中認為，選手在場上，有時候因為很想拚而用力過頭，才造成受傷。
悍將隊少了高國輝一名重砲，雖然對戰力有所影響，但洪一中說：「哥哥不行，就換弟弟（高國麟）來。」
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