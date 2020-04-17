日職／首度取消交流賽 開幕日恐延到6月

日本棒球機構（NPB）今天舉行12支球團代表會議，決定取消兩聯盟交流賽，這是2005年開始進行交流賽後首度取消。至於新球季已放棄5月中旬開幕，日媒推測最快可能得等到6月。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情未見趨緩，日本朝日新聞報導，NPB會長齊藤惇在會後記者會表示，考量選手情況，職棒新球季不得不放棄在5月中旬開幕，例行賽場數也可能減少。新球季例行賽原本預計打143場。

日本職棒新球季原訂3月20日開幕，但受到疫情擴散影響一延再延，目前仍在思考新的開幕日。

日媒Sponichi Annex報導，原訂5月26日到6月14日舉行的交流賽，12支球團代表在會議上決定取消，連帶讓新球季最快到6月才可能開幕。