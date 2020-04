中職／兄弟吉祥物觀眾席上燙衣服 ESPN記者發現了

中職閉門開打,球隊吉祥物沒事做時該怎麼辦?中信兄弟小翔在觀眾席做了最佳示範,還意外引爆網路話題!

中信兄弟15日出戰富邦悍將,兩隊打得難分難捨,一路激戰至11局才分出勝負。不過在第七局雙方以4:4平手,輪由悍將強打蔣智賢打擊時,本壘後方應空無一人的觀眾席上,卻冒出了中信兄弟吉祥物小翔,不過他並不是在為己隊加油,而是拿起掛燙機燙衣服,而且是副領隊「恰恰」彭政閔的聯名T恤,彷彿球場上緊張的局面完全事不關己。

這一幕也被轉播單位愛爾達體育台注意到,立刻截圖po上推特,並寫著「上班燙副領隊的衣服...台灣防疫的優秀成果!」,同時標註#涼缺。

而在推特上觀看中職比賽的ESPN記者李維拉(Marly Rivera),也沒錯過這有趣時刻,立刻錄影上傳推特,寫著「看到大象吉祥物在本壘後方燙衣服,實在讓人很難專注在4:4平手僵局的比賽中阿!」

Finding it hard to concentrate on this 4-4 tie game with the Brothers’ Elephant mascot steaming jerseys in the stands... pic.twitter.com/lgB8XdtFft — Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) April 15, 2020

而比賽結束後李維拉也接著發表心得:「上午看完一場有趣的中職比賽,悍將後來居上在延長賽以7:6擊敗兄弟,兩隊合計打了32支安打,最愛兩隊在賽後敬禮的時刻!」