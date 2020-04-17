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中職／兄弟吉祥物觀眾席上燙衣服 ESPN記者發現了

聯合新聞網 / 綜合報導
4：4平手關鍵時刻，中信胸自吉祥物小翔卻在本壘後方觀眾席上燙起副領隊恰恰的衣服。 截圖自轉播畫面
4：4平手關鍵時刻，中信胸自吉祥物小翔卻在本壘後方觀眾席上燙起副領隊恰恰的衣服。 截圖自轉播畫面

中職閉門開打，球隊吉祥物沒事做時該怎麼辦？中信兄弟小翔在觀眾席做了最佳示範，還意外引爆網路話題！

中信兄弟15日出戰富邦悍將，兩隊打得難分難捨，一路激戰至11局才分出勝負。不過在第七局雙方以4：4平手，輪由悍將強打蔣智賢打擊時，本壘後方應空無一人的觀眾席上，卻冒出了中信兄弟吉祥物小翔，不過他並不是在為己隊加油，而是拿起掛燙機燙衣服，而且是副領隊「恰恰」彭政閔的聯名T恤，彷彿球場上緊張的局面完全事不關己。

這一幕也被轉播單位愛爾達體育台注意到，立刻截圖po上推特，並寫著「上班燙副領隊的衣服...台灣防疫的優秀成果！」，同時標註#涼缺。

而在推特上觀看中職比賽的ESPN記者李維拉(Marly Rivera)，也沒錯過這有趣時刻，立刻錄影上傳推特，寫著「看到大象吉祥物在本壘後方燙衣服，實在讓人很難專注在4：4平手僵局的比賽中阿！」

而比賽結束後李維拉也接著發表心得：「上午看完一場有趣的中職比賽，悍將後來居上在延長賽以7：6擊敗兄弟，兩隊合計打了32支安打，最愛兩隊在賽後敬禮的時刻！」

中職 中信兄弟 富邦悍將 彭政閔

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