中職／兄弟吉祥物觀眾席上燙衣服 ESPN記者發現了
中職閉門開打，球隊吉祥物沒事做時該怎麼辦？中信兄弟小翔在觀眾席做了最佳示範，還意外引爆網路話題！
中信兄弟15日出戰富邦悍將，兩隊打得難分難捨，一路激戰至11局才分出勝負。不過在第七局雙方以4：4平手，輪由悍將強打蔣智賢打擊時，本壘後方應空無一人的觀眾席上，卻冒出了中信兄弟吉祥物小翔，不過他並不是在為己隊加油，而是拿起掛燙機燙衣服，而且是副領隊「恰恰」彭政閔的聯名T恤，彷彿球場上緊張的局面完全事不關己。
這一幕也被轉播單位愛爾達體育台注意到，立刻截圖po上推特，並寫著「上班燙副領隊的衣服...台灣防疫的優秀成果！」，同時標註#涼缺。
#Taiwan’s greatest precaution achievement. #CTBros’ elephant mascot Shiao-shiang(小翔）is ironing jersey for his daily job , during @CPBL game. 👍 👍👍#涼缺 上班燙副領隊的衣服...台灣防疫的優秀成果！#CPBLonELTA #Baseball #プロ野球 pic.twitter.com/tKwPoJ5nu6— 愛爾達體育台|ELTA SPORTS (@ELTASports) April 15, 2020
而在推特上觀看中職比賽的ESPN記者李維拉(Marly Rivera)，也沒錯過這有趣時刻，立刻錄影上傳推特，寫著「看到大象吉祥物在本壘後方燙衣服，實在讓人很難專注在4：4平手僵局的比賽中阿！」
Finding it hard to concentrate on this 4-4 tie game with the Brothers’ Elephant mascot steaming jerseys in the stands... pic.twitter.com/lgB8XdtFft— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) April 15, 2020
而比賽結束後李維拉也接著發表心得：「上午看完一場有趣的中職比賽，悍將後來居上在延長賽以7：6擊敗兄弟，兩隊合計打了32支安打，最愛兩隊在賽後敬禮的時刻！」
Fun CPBL game this morning! A comeback 7-6 win for Guardians over Brothers in 11 innings – teams combining for 32 hits! Loving the bowing at the end of the game... pic.twitter.com/zf96T8R0qx— Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) April 15, 2020
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