中職／自曝與蔡總統同校 美資深主播為看台灣棒球早起

中華職棒獨步全球開打，美國棒球迷如果想要跟進，因時差關係，早起看球是一大考驗，不過ESPN運動中心資深主播歐伯曼（Keith Olbermann）開心的說，自己30多年來第一次這麼開心的起床，就是為了收看中職。

I’m not exaggerating. Nothing has gotten me to rise even somewhat happily in the morning since I worked a day shift at CNN in 1981-84. I’m getting up for this. #WhoCaresWhoTheyAre https://t.co/PgjnYEZBPu — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) April 16, 2020

中職是全世界唯一開打的球賽，傳出有澳洲、日本、美國等地電視台洽談轉播權，但目前僅由ELEVEN SPORTS在推特上提供樂天桃猿隊本周五場賽事的英文轉播，因12小時時差，美國時間多半在凌晨5點或6點半開打。

昨天桃猿與統一獅之戰，吸引歐伯曼關注，在他有近96萬人追蹤的推特上，轉發賽事連結，並說：「真的不誇張，自從我在1981到84年在CNN值班後，就沒有什麼事能讓我在早上快樂的起床，但我為了這個早起。」

歐伯曼也在自己的直播影片中，提及為了在台灣開打的棒球賽，在早上6點35分就起床，「這是我大概1個月又3天以來看的第一場運動賽事。」另外對他來說更感有趣的地方，是台灣的總統蔡英文也是康乃爾校友，兩人在學期間重疊，雖然彼此不認識，但或許曾經相遇。

The 25th #Thurbercast goes live at 8 PM EDT with...I haven’t picked the stories yet.



Last night’s includes his searing satire of people who can’t tell the difference between a genius and a psycho: “Something To Say”https://t.co/ENM88w5Flg — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) April 16, 2020

英文轉播狂吸國外粉 非傳統媒體CPBLSTATS成宣傳大使

【中央社／洛杉磯16日專電】

中華職棒推出英文轉播見效，網路論壇reddit湧入不少中華職棒的新粉絲。有人留言說：「如果他們繼續播，我很樂意在早晨醒來，喝咖啡看棒球。感覺像在看溫布頓或澳網。」

美國「時代雜誌」（TIME）網站報導，雖然受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，美國職棒大聯盟取消春訓，比賽延期，但想念棒球的球迷現在懷著新希望，他們可以越洋觀看台灣的中華職棒2020年球季賽事。報導也提供相關資訊，協助球迷觀看台灣的職棒賽事。

疫情下，中華職棒這個31年品牌的海外知名度大增，英文轉播讓外國球迷認識台灣棒球，論壇、推特上出現熱心球迷，使用英文向外國新球迷介紹中華職棒。

在網路論壇上，有人分享在台灣看球的體驗，有人製作英文版的球員名單與比分表格。非傳統媒體CPBLSTATS網站成了宣傳大使，幫很多外國球迷解惑，例如訂閱CPBL TV遇到困難怎麼辦。

曾任中華職棒防護員、在美國主持廣播節目「小人物上籃」的台裔學者韓逸成（Hans Harn）觀察：「台灣職棒擁有世界級的水準，疫情之下是拓展品牌大好機會，從網路上看到球迷能量很大，群起幫忙推廣，但官方可以做得更多。」

聯盟的英文版官網只見過去式的歷史沿革與聯盟架構，現在進行式的核心產品球員資料、線上賽事紀錄全無英文，造成外國球迷深入認識台灣棒球的一大障礙。

中華職棒近年流行在球衣上繡球員英文名，看似國際化卻無實質效益。聯盟官方登錄資料只有中文名，少數外籍球員及原住民球員才有英文登錄，國際球迷查不到轉播上球員到底是誰。

美國運動網站Baseball Reference近日納入中華職棒球員資料，但是透過中文資訊轉換，出現球員姓名拼音不是台灣慣用拼法的問題。

中華職棒首戰，外國觀眾誤認比賽在中國，貼文更正說「隨便啦，這是真的棒球賽」，今天歐伯曼標籤說「誰在乎他們是誰」，顯見中華職棒在這個歷史罕見的時機，獲得了前所未有的曝光，但讓這些新觀眾認識CPBL（中華職棒），不能只靠球迷義務幫忙。