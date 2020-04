中職／自曝與蔡總統同校 美資深主播為看台灣棒球早起

中華職棒獨步全球開打,美國棒球迷如果想要跟進,因時差關係,早起看球是一大考驗,不過ESPN運動中心資深主播歐伯曼(Keith Olbermann)開心的說,自己30多年來第一次這麼開心的起床,就是為了收看中職。

I’m not exaggerating. Nothing has gotten me to rise even somewhat happily in the morning since I worked a day shift at CNN in 1981-84. I’m getting up for this. #WhoCaresWhoTheyAre https://t.co/PgjnYEZBPu