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中職／讚朱育賢世界最強 美記者被圈粉還想買商品

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒又多了一位美國記者變成粉絲，「The Athletic」的記者羅斯克倫斯被樂天桃猿圈粉。 中央社
中華職棒又多了一位美國記者變成粉絲，「The Athletic」的記者羅斯克倫斯被樂天桃猿圈粉。 中央社

中華職棒又多了一位美國記者變成粉絲，「The Athletic」的記者羅斯克倫斯（C. Trent Rosecrans）看完昨天樂天桃猿對統一獅的比賽，大讚朱育賢是「全世界最強棒球員」，而且開始研究猿隊商品要如何購買。

全世界棒球賽事正處空窗期，中職在推特上以英文直播，讓國外球迷能夠更貼近的了解賽事，尤其朱育賢近兩戰敲出五發全壘打的表現，更讓昨天推特上與中職有關的貼文，都被「Chu Yu-Hsien（朱育賢）」三個字洗版。

主跑紅人隊的羅斯克倫斯昨天貼上自己用平板電腦看中職轉播的照片，並隨著戰況不斷更新貼文，他表示，之前曾與同事聊到，自己並不想念直播賽事，「結果看了兩分鐘ELEVEN SPORTS轉播的中華職棒，我百分之百錯了。」

「The Athletic」主跑紅人隊的記者羅斯克倫斯，昨天貼上自己用平板電腦看中職轉播的照片。圖／擷取自ctrent推特
「The Athletic」主跑紅人隊的記者羅斯克倫斯，昨天貼上自己用平板電腦看中職轉播的照片。圖／擷取自ctrent推特

中職因配合防疫，採取閉門開打，雖未開放觀眾進場，但將不少死忠球迷的模樣以紙板人形方式放在看台，也開放球迷付費打造自己專屬形象，營造熱鬧氣氛，羅斯克倫斯也認為紅人及其他大聯盟球隊可以參考，到時如果閉門比賽，可以讓季票持有者也比照辦理。

樂天桃猿昨天以15：3擊敗統一獅，朱育賢連兩天獲選MVP，羅斯克倫斯忍不住稱讚他是全世界最強棒球員，連楚奧特（Mike Trout）也只能在旁邊看，當然備註是「以目前有開打的例行賽來說」。

主跑金鶯隊的棒球作家克拉克（Dan Clark）選擇支持中信兄弟隊，羅斯克倫斯則是被猿隊圈粉，除了建議猿隊應該要推出放上猴子圖樣的球帽，還被黑色的猿隊教練生火，詢問這些商品能不能提供海外寄貨服務。

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