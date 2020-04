中職／讚朱育賢世界最強 美記者被圈粉還想買商品

中華職棒又多了一位美國記者變成粉絲,「The Athletic」的記者羅斯克倫斯(C. Trent Rosecrans)看完昨天樂天桃猿對統一獅的比賽,大讚朱育賢是「全世界最強棒球員」,而且開始研究猿隊商品要如何購買。

The World’s Best Baseball Player*! Eat it ⁦@MikeTrout⁩!



*currently playing regular-season games pic.twitter.com/yJvhdSlFgj