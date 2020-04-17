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中職／疫情中開打 時代雜誌：棒球迷新希望

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中華職棒在4月12日開打，至今已完成五場賽事，成為全世界因疫情延宕的職棒運動中唯一開打的賽事，配合轉播單位推出英文播報，受到不少外國球迷關注，就連時代雜誌也特別撰文報導，「想念棒球嗎？台灣球賽英文播報中，教你看直播。」

進入4月，各國職棒照原訂計畫早已開打，但因新冠肺炎疫情（COVID-19）打亂節奏，時代雜誌記者贊納（Michael Zennie）表示，對於想念大聯盟美好時光的球迷，有了新希望，只需要把目光看向世界另一端的台灣。

ELEVEN SPORTS在官方推特上推出英文直播服務，請來世界棒壘球總會（WBSC）亞洲特派王雲慶擔任主播，WBSC賽事播報人員偉恩（Wayne McNeil）作為球評，免費播報本周五場在桃園開打的樂天桃猿隊賽事，首戰近65萬人次觀看，其中來自美國的觀眾約占6成。

贊納指出，ELEVEN SPORTS的轉播是為了提升台灣能見度，但在美國的球迷可能要設定鬧鐘，因12小時差，球賽大多在美東時間清晨5時或6時30分開打，而根據中職發言人表示，目前不確定是否會整季都提供英文播報。

報導中也提及，台灣能夠順利舉行棒球賽事，原因是早早封鎖邊境，要求旅行者須經過14天的隔離，在抗疫戰初期就站穩腳步，所以至今這座擁有2400萬人居住的島嶼，確診案例仍在400例以下，而且僅有6名死亡案例，但受到集會限制，中職也只能以機器人跟紙板假人取代觀眾。

擁有五支職業球隊的中華職棒是目前唯一開打的職棒賽事，韓職在4月21日開始熱身賽，5月有望重啟賽季，日職則受到緊急事態命令影響，預估要到6月才有機會開打，大聯盟也因疫情影響，最快要到5月才有機會復賽。

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