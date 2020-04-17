中職／陳晨威單場3盜個人新高 春訓對盜壘下功夫

中央社 / 桃園16日電

中華職棒樂天桃猿隊今天的開路先鋒陳晨威，單場演出3次盜壘，創下個人生涯新高，他表示，春訓在盜壘的時機、離壘距離等方面下了功夫，希望本季能提高盜壘成功率。

陳晨威去年新人年設立目標要拿下盜壘王，不過8月底遭觸身球右膝骨裂，最終由中信兄弟的王威晨以27次盜壘，奪下盜壘王。陳晨威則是得到新人王殊榮，最終盜壘成績是22次。

今天賽前王威晨以3次盜壘暫居排行榜第一名，不過陳晨威單場演出3次盜壘成功，創下個人生涯新高，用一場就站上並列盜壘王的位置。陳晨威去年對這場統一獅捕手林祐樂盜壘成功率僅3成75，不過這場讓林祐樂吃足苦頭。

陳晨威賽後表示，今年春訓特別在盜壘下功夫，包括跑壘時機、離壘距離、重心轉移，都有做改變，加上這場上壘比較多次，就多去挑戰。不過陳晨威並不特別把盜壘王設為目標，「不特別追求，只要能幫助球隊，提高成功率就好。」

陳晨威昨天首戰5打數沒有敲出安打，這場敲出1支、選到3次保送。他說：「昨天有點太急躁，因為第一場很興奮，本來覺得是不好的開始，有點沉悶，今天教練告訴我要放慢節奏，多看一點球，還好首安出現後比較放開一點。」

陳晨威 王威晨 樂天桃猿

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