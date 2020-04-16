中職／奪本季首勝沒觀眾 王溢正：腎上腺素拉不高

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導
猿隊先發投手王溢正主投七局，被擊出兩支全壘打在內的四支安打，失兩分，拿下開季首勝。。記者侯永全／攝影
猿隊先發投手王溢正主投七局，被擊出兩支全壘打在內的四支安打，失兩分，拿下開季首勝。。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊本土王牌左投王溢正，傷後趕在球隊開季第2戰歸隊，今天對戰統一獅隊先發7局失2分，以優質先發表現奪下本季首勝，但他自認表現還不到位，「陌生感比以往多」。

王溢正為猿隊最穩定的本土先發，但今年季前因腰部不適沒趕上球季開幕，日前經過復健賽，確認狀況後，今天先發上陣，7局僅挨4安，包括蘇智傑和楊家維的陽春砲，失2分，拿下勝投。

猿隊總教練曾豪駒認為，王溢正的表現算滿穩定，拉長投球局數也讓昨天拚到延長賽的牛棚投手獲得喘息機會，「除了前面3局被打兩支全壘打，後面慢慢穩定，球的位置和快慢都掌握得不錯。」

王溢正則認為，自己首戰的表現還有點亂，「身體的協調性還沒到位，有點陌生感。」他提到，今年自己在春訓時，身體一直出狀況，也比較少出賽，且投的都是短局數居多，因此今天投球的陌生感比以往多，體力也在投到後段開始下滑，感覺肌力還沒拉上來。

但此戰登板的感覺，也讓王溢正確認傷勢越來越好，「因為之前受傷，也擔心可能會有點放不開，但今天下去投，這個顧慮也沒了，感覺沒有惡化，有變好的跡象。」

今年中職因新冠肺炎疫情採閉門方式進行，不開放球迷進場，首度體驗在空蕩蕩的球場投球，王溢正坦言：「我自己的感覺，張力好像沒有以前來得高，因為沒有人在現場幫我們加油，腎上腺素好像沒辦法拉得很高。」

王溢正 樂天桃猿 牛棚

延伸閱讀

中職／朱育賢無緣挑戰連兩戰3響砲 曾豪駒：我的疏忽

影／中職朱育賢兩天轟五發全壘打 樂天桃猿開季二連勝

中職／王溢正7局優質先發 朱育賢2戰5轟擊垮獅隊

中職／國小進場看潘威倫投球 成晉敲生涯首轟很榮幸

相關新聞

中職／王溢正7局優質先發 朱育賢2戰5轟擊垮獅隊

樂天桃猿隊連續兩天在桃園球場對戰統一獅隊，朱育賢昨天單場3響砲，包括12局下的再見轟，今天再揮雙響砲，兩戰5轟追平中職紀...

中職／奪本季首勝沒觀眾 王溢正：腎上腺素拉不高

樂天桃猿隊本土王牌左投王溢正，傷後趕在球隊開季第2戰歸隊，今天對戰統一獅隊先發7局失2分，以優質先發表現奪下本季首勝，但...

中職／朱育賢再敲雙響砲 兩戰5轟追平曾陶鎔

昨天單場3響砲轟不夠，樂天桃猿隊朱育賢今天續戰統一隊，火燙依舊火燙，前7局再補2發全壘打，開季兩戰揮出5支全壘打，追平中...

中職／美媒作家發表觀賽心得：好球帶很不固定

中職成為全球第一個開打的職業棒球聯盟，自上周開幕戰起吸引各國媒體關注，雖然當天因雨延賽，但首場比賽還是順利在12日順利完成，並且到15日止共打了4場比賽。而主跑大聯盟金鶯隊的作家克拉克(Dan Cla

中職／陳鴻文後援52球守勝 林岳平：若是我也要投

富邦悍將隊昨天對戰中信兄弟隊，終結者陳鴻文後援2.1局，用52球替球隊在延長賽11局收下2連勝，看在中職救援王救援王、統...

中職／開季連兩戰延長 獅隊本周備8名牛棚投手

統一獅隊開季先後面對中信兄弟及樂天桃猿隊，都打到延長賽11局，戰績1勝1敗，為了應付今起的4連戰，教練團再從二軍拉上一名...

中職／朱育賢無緣挑戰連兩戰3響砲 曾豪駒：我的疏忽

樂天桃猿隊重砲朱育賢，今年一開季就發威，對戰統一獅隊兩戰揮出5發全壘打，追平中信兄弟曾陶融在2017年締造的紀錄，但第8...

中職／終於開季就「打好打滿」 陳鏞基很珍惜

歷經史上最長的春訓，中華職棒新球季終於開打，但統一獅隊一開季就連遇兩場延長賽，陣中老大哥陳鏞基雖笑說「滿累的」，但也坦言...

中職／國小進場看潘威倫投球 成晉敲生涯首轟很榮幸

生涯首度參與開季一軍首戰，樂天桃猿隊21歲外野手成晉的生涯首轟同日出爐，昨天對戰統一獅隊，在3局下從38歲投手「嘟嘟」潘...

中職／台彩重大突破 猿獅戰首度提供單場及場中投注

中華職棒為目前全球唯一在進行的職業運動賽事，受到全球矚目，台灣運彩也自中職開季以來，每天提供一場單場投注賽事，而今天樂天...

中職／首勝T神預言被讚時空旅人 劉玠廷：也看到四連霸

樂天桃猿昨天迎接換新東家後的第一戰，球團在賽前公布首勝紀念T活動，由比分決定價格，最終猿隊就以價格最大值的9：8獲勝，與...

中職／紀念性全壘打製造機 彭政閔、林益全並列第一

樂天桃猿隊史（含前身第一金剛、Lamigo桃猿）的第1500轟，在昨晚由外野手成晉敲出，生涯首轟就是一發紀念性全壘打。攤...

熱門新聞

MLB／哈勒戴失事報告出爐 藥物超標且特技飛行

NBA／將喬丹拒於門外 韋德自爆當年選秀派對糗事

中職／美媒作家發表觀賽心得：好球帶很不固定

「華麗手槍」馬拉維奇 你不知道的籃球天才

NBA／不滿布朗 巴特勒：在76人沒期待

NBA復賽之後 熱機速度將決定季後賽贏家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。