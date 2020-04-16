中職／奪本季首勝沒觀眾 王溢正：腎上腺素拉不高

樂天桃猿隊本土王牌左投王溢正，傷後趕在球隊開季第2戰歸隊，今天對戰統一獅隊先發7局失2分，以優質先發表現奪下本季首勝，但他自認表現還不到位，「陌生感比以往多」。

王溢正為猿隊最穩定的本土先發，但今年季前因腰部不適沒趕上球季開幕，日前經過復健賽，確認狀況後，今天先發上陣，7局僅挨4安，包括蘇智傑和楊家維的陽春砲，失2分，拿下勝投。

猿隊總教練曾豪駒認為，王溢正的表現算滿穩定，拉長投球局數也讓昨天拚到延長賽的牛棚投手獲得喘息機會，「除了前面3局被打兩支全壘打，後面慢慢穩定，球的位置和快慢都掌握得不錯。」

王溢正則認為，自己首戰的表現還有點亂，「身體的協調性還沒到位，有點陌生感。」他提到，今年自己在春訓時，身體一直出狀況，也比較少出賽，且投的都是短局數居多，因此今天投球的陌生感比以往多，體力也在投到後段開始下滑，感覺肌力還沒拉上來。

但此戰登板的感覺，也讓王溢正確認傷勢越來越好，「因為之前受傷，也擔心可能會有點放不開，但今天下去投，這個顧慮也沒了，感覺沒有惡化，有變好的跡象。」

今年中職因新冠肺炎疫情採閉門方式進行，不開放球迷進場，首度體驗在空蕩蕩的球場投球，王溢正坦言：「我自己的感覺，張力好像沒有以前來得高，因為沒有人在現場幫我們加油，腎上腺素好像沒辦法拉得很高。」