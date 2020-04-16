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中職／朱育賢無緣挑戰連兩戰3響砲 曾豪駒：我的疏忽

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導

樂天桃猿隊重砲朱育賢，今年一開季就發威，對戰統一獅隊兩戰揮出5發全壘打，追平中信兄弟曾陶鎔在2017年締造的紀錄，但第8局被換代打退場，總教練曾豪駒賽後才得知朱育賢有望挑戰新紀錄，他也坦言自己疏忽了。

朱育賢昨天在開季第一場比賽就演出單場3響砲表現，包括12局下的再見全壘打，今天續戰獅隊，在4局下敲出致勝3分彈，7局下再補一發2分全壘打，兩戰5轟追平聯盟紀錄。

猿隊在第7局灌進7分，將比數拉開為15：2，教練團也讓朱育賢提前退場，8局下由廖健富上場代打，朱育賢無緣挑戰新紀錄。曾豪駒提到，因比數拉開，讓他先休息，為後面的比賽調節體力，也讓其他選手能上場維持手感。

然而賽後才得知朱育賢有望挑戰紀錄，曾豪駒有點不好意思地說，「這個我可能沒注意到，想說分數多了就把他換下來，這部分可能是我疏忽，往後可能會請教練團提醒我一下。」

沒能再拚連兩戰3響砲，朱育賢倒是不在意，他提到：「一個團隊靠一個人是不會贏球的，有機會的時候，讓平常比較少下場的球員維持比賽手感，關鍵代打、代跑，都有可能逆轉戰局。」

朱育賢開季就展現火燙手感，他提到，教練在賽前就有針對獅隊投手做提醒，「給我們一個方向，在比賽中去執行，今天收到的效果還不錯，希望之後的比賽能繼續保持。」

歷經去年狀況起伏的一季，朱育賢說：「今年不管表現好、表現不好，都希望自己保持平常心，起伏一定有，就看用什麼心態去面對，希望自己在球隊能成為更穩定的中心打者。」

中職為目前全球唯一開打的職棒賽事，球員的表現也受到國、內外關注，但朱育賢不多想，「一定要先有場上的表現才有後續東西，後面的東西都是附加上去的，現在想那麼多，反而會亂了現在還不錯的打擊手感。」

朱育賢 曾豪駒

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