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中職／王溢正7局優質先發 朱育賢2戰5轟擊垮獅隊
樂天桃猿隊連續兩天在桃園球場對戰統一獅隊，朱育賢昨天單場3響砲，包括12局下的再見轟，今天再揮雙響砲，兩戰5轟追平中職紀錄，也幫助猿隊以十五比三擊敗獅隊，開季二連勝。
猿隊今天推出本土王牌王溢正先發，開賽先抓下2個出局數後，被蘇智傑轟出中外野陽春全壘打。猿隊打線則在1局下靠林立的適時安打追平比數。
獅隊在3局上又靠楊家維的陽春全壘打轟回超前分，但打完前6局也僅敲出3支安打（2轟）。
猿隊則在4局下2出局後展開反攻，陳俊秀、郭嚴文連續安打，前一天以單場3轟拿下單場MVP的朱育賢，連續兩戰當英雄，從獅隊新洋投洛奇手中轟出中外野3分全壘打，一棒逆轉戰局。
猿隊在第5、6局各只敲1支安打，但靠著獅隊投手群控球出狀況，打完6局將比數拉開為8：2。
7局下面對獅隊投手邱浩鈞，朱育賢再補一發左外野2分全壘打，兩戰揮出5支全壘打，成為繼2017年中信兄弟隊曾陶鎔後的中職第2人，在本季全壘打榜上獨走，林智平隨後代打開轟，猿隊灌進7分大局擊垮獅隊。
王溢正此戰先發7局，被敲出4支安打，因2發陽春全壘打失分，送出6次三振，拿下本季首勝。江國謙後援2局失1分。
獅隊新洋投洛奇則是主投4.2局，被掃出9支安打（1轟），失6分都是自責分，承擔敗投。
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