中職／朱育賢再敲雙響砲 兩戰5轟追平曾陶鎔

昨天單場3響砲轟不夠，樂天桃猿隊朱育賢今天續戰統一隊，火燙依舊火燙，前7局再補2發全壘打，開季兩戰揮出5支全壘打，追平中信兄弟隊曾陶鎔締造的中職紀錄。

樂天桃猿隊昨天迎接新球季首戰，去年拿下年度MVP的朱育賢就發威，單場揮出3發全壘打，包括在延長賽12局下轟出再見陽春砲，幫助猿隊以9：8擊敗統一獅隊，拿下今年首勝，也替新任總教練曾豪駒打下執教首勝。

今天朱育賢手感持續發燒，4局下面對獅隊新洋投洛奇，揮出中外野方向的3分全壘打，助猿隊超前比數，7局上球隊8：2領先時，又從邱浩鈞手中掃出左外野2分全壘打，是他生涯第14次單場揮出2支以上的全壘打，掃回5分打點，近8打席敲出7支安打，包括5發全壘打，火力驚人。

中信兄弟曾陶鎔曾在2017年對戰富邦悍將隊，5月5日演出連3打席開轟表現，隔天再敲單場雙響砲，締造跨場連4打席開轟、2戰5轟紀錄，朱育賢今天也跟進繳出2戰5轟表現。