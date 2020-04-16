聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／朱育賢再敲雙響砲 兩戰5轟追平曾陶鎔

聯合報 / 記者葉姵妤／桃園即時報導
桃猿隊指定打擊朱育賢擊出三分砲。記者侯永全/攝影
桃猿隊指定打擊朱育賢擊出三分砲。記者侯永全/攝影

昨天單場3響砲轟不夠，樂天桃猿朱育賢今天續戰統一隊，火燙依舊火燙，前7局再補2發全壘打，開季兩戰揮出5支全壘打，追平中信兄弟隊曾陶鎔締造的中職紀錄。

樂天桃猿隊昨天迎接新球季首戰，去年拿下年度MVP的朱育賢就發威，單場揮出3發全壘打，包括在延長賽12局下轟出再見陽春砲，幫助猿隊以9：8擊敗統一獅隊，拿下今年首勝，也替新任總教練曾豪駒打下執教首勝。

今天朱育賢手感持續發燒，4局下面對獅隊新洋投洛奇，揮出中外野方向的3分全壘打，助猿隊超前比數，7局上球隊8：2領先時，又從邱浩鈞手中掃出左外野2分全壘打，是他生涯第14次單場揮出2支以上的全壘打，掃回5分打點，近8打席敲出7支安打，包括5發全壘打，火力驚人。

中信兄弟曾陶鎔曾在2017年對戰富邦悍將隊，5月5日演出連3打席開轟表現，隔天再敲單場雙響砲，締造跨場連4打席開轟、2戰5轟紀錄，朱育賢今天也跟進繳出2戰5轟表現。

朱育賢 樂天桃猿

延伸閱讀

圖輯／中職朱育賢兩場轟四支全壘打

中職／國小進場看潘威倫投球 成晉敲生涯首轟很榮幸

中職／首勝T神預言被讚時空旅人 劉玠廷：也看到四連霸

中職／桃園搖滾席 餅總怕球員衝破護網

相關新聞

中職／王溢正7局優質先發 朱育賢2戰5轟擊垮獅隊

樂天桃猿隊連續兩天在桃園球場對戰統一獅隊，朱育賢昨天單場3響砲，包括12局下的再見轟，今天再揮雙響砲，兩戰5轟追平中職紀...

中職／朱育賢再敲雙響砲 兩戰5轟追平曾陶鎔

昨天單場3響砲轟不夠，樂天桃猿隊朱育賢今天續戰統一隊，火燙依舊火燙，前7局再補2發全壘打，開季兩戰揮出5支全壘打，追平中...

中職／美媒作家發表觀賽心得：好球帶很不固定

中職成為全球第一個開打的職業棒球聯盟，自上周開幕戰起吸引各國媒體關注，雖然當天因雨延賽，但首場比賽還是順利在12日順利完成，並且到15日止共打了4場比賽。而主跑大聯盟金鶯隊的作家克拉克(Dan Cla

中職／陳鴻文後援52球守勝 林岳平：若是我也要投

富邦悍將隊昨天對戰中信兄弟隊，終結者陳鴻文後援2.1局，用52球替球隊在延長賽11局收下2連勝，看在中職救援王救援王、統...

中職／開季連兩戰延長 獅隊本周備8名牛棚投手

統一獅隊開季先後面對中信兄弟及樂天桃猿隊，都打到延長賽11局，戰績1勝1敗，為了應付今起的4連戰，教練團再從二軍拉上一名...

中職／朱育賢無緣挑戰連兩戰3響砲 曾豪駒：我的疏忽

樂天桃猿隊重砲朱育賢，今年一開季就發威，對戰統一獅隊兩戰揮出5發全壘打，追平中信兄弟曾陶融在2017年締造的紀錄，但第8...

中職／終於開季就「打好打滿」 陳鏞基很珍惜

歷經史上最長的春訓，中華職棒新球季終於開打，但統一獅隊一開季就連遇兩場延長賽，陣中老大哥陳鏞基雖笑說「滿累的」，但也坦言...

中職／國小進場看潘威倫投球 成晉敲生涯首轟很榮幸

生涯首度參與開季一軍首戰，樂天桃猿隊21歲外野手成晉的生涯首轟同日出爐，昨天對戰統一獅隊，在3局下從38歲投手「嘟嘟」潘...

中職／台彩重大突破 猿獅戰首度提供單場及場中投注

中華職棒為目前全球唯一在進行的職業運動賽事，受到全球矚目，台灣運彩也自中職開季以來，每天提供一場單場投注賽事，而今天樂天...

中職／首勝T神預言被讚時空旅人 劉玠廷：也看到四連霸

樂天桃猿昨天迎接換新東家後的第一戰，球團在賽前公布首勝紀念T活動，由比分決定價格，最終猿隊就以價格最大值的9：8獲勝，與...

中職／紀念性全壘打製造機 彭政閔、林益全並列第一

樂天桃猿隊史（含前身第一金剛、Lamigo桃猿）的第1500轟，在昨晚由外野手成晉敲出，生涯首轟就是一發紀念性全壘打。攤...

中職／蘇貞昌呼籲聯盟改名 吳志揚：政府不該干涉

在新冠肺炎肆虐全球之際，中華職棒獨步全球開打，引發國際關注，但名稱卻被誤以為是中國大陸，讓「正名」議題又浮上檯面，就連行政院長蘇貞昌也呼籲聯盟改名為台灣職棒，但遭中職會長吳志揚質疑政府介入的正當性。

熱門新聞

MLB／哈勒戴失事報告出爐 藥物超標且特技飛行

NBA／將喬丹拒於門外 韋德自爆當年選秀派對糗事

中職／後援2.1局 陳鴻文苦守賞兄弟3連敗

中職／美媒作家發表觀賽心得：好球帶很不固定

中職／朱育賢首戰三響砲 再見全壘打屠獅

「華麗手槍」馬拉維奇 你不知道的籃球天才

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。