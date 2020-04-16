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中職／終於開季就「打好打滿」 陳鏞基很珍惜
歷經史上最長的春訓，中華職棒新球季終於開打，但統一獅隊一開季就連遇兩場延長賽，陣中老大哥陳鏞基雖笑說「滿累的」，但也坦言很渴望且珍惜能上場比賽的機會。
受到新冠肺炎疫情影響，原訂3月14日開打的中職新球季兩度延後，最終敲定4月11日開幕，但閉門開打，陳鏞基說：「這是第一次遇到那麼久的春訓，在調整上有時候不好拿捏，要藉由比賽來調整。」
等了好久的棒球季終於開打，統一獅隊就連兩戰打了至少11局，陳鏞基坦言：「滿累的。」他也笑說，昨天與樂天桃猿隊打完5小時大戰，「大家都在講說，也不用這樣，終於可以打球，就打好打滿。」
全球職棒都因疫情停擺，目前僅中職仍能進行，受到全球關注，陳鏞基說：「我們滿幸運，也很幸褔，很多國外的人都很羨慕我們，我們也會好好珍惜這個機會。」
中職在各界的關注之下開幕，開季前4場比賽就出現3場延長賽，陳鏞基也提到，可能是大家都很珍惜有球可打的日子，「在場上會很珍惜，不想放棄，現在國外的人都在看我們，其實也滿驕傲的，展現出我們不服輸的精神，不管哪隊都一樣。」
陳鏞基昨天對戰猿隊，單場4安包括一發陽春砲，卻少了場邊球迷的歡呼聲，陳鏞基坦言：「有點不習慣，但真的沒辦法，還是要做好自己的本分。」他也盼球季能順利地進行下去，等疫情落幕，希望球迷能恢復進場，「有觀眾打起來更刺激。」
場邊沒有球迷助陣，獅隊就在休息室「自嗨」帶氣氛，透過轉播都能看到獅隊休息室裡活絡的互動，由體能教練凃壯勳以及陳傑憲帶頭，自官辦熱身賽起就有特別的慶祝橋段，陳鏞基笑說：「沒球迷就要自己把士氣拉起來，這是很好的方式。」
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