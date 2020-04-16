中職／國小進場看潘威倫投球 成晉敲生涯首轟很榮幸

生涯首度參與開季一軍首戰，樂天桃猿隊21歲外野手成晉的生涯首轟同日出爐，昨天對戰統一獅隊，在3局下從38歲投手「嘟嘟」潘威倫手中轟出左外野陽春砲，這也是猿隊第1500轟和桃園球場第900轟，生涯第一次就在歷史留名。

成晉在2017年季中選秀加盟猿隊，這幾年來的成長及態度，獲得現任總教練「龍貓」曾豪駒的肯定，今年開季就將他放在一軍名單中，且安排為先發中外野手。

曾豪駒指出，成晉剛加入球隊時，曾遇上一段低潮，畢竟還年輕，失敗會造成他心裡有壓力，但這幾年看他慢慢調整，現在無論是心態的準備或是身體強化，都已經到我們要的程度了。

成晉昨天迎接新球季首戰，3局下對潘威倫開轟，但單場5支1，他提到，自己敲出生涯首轟當下是很興奮，但比較在意的是，另外4次打擊的擊球內容不理想，全壘打雖然有加分效果，但比較在意自己是不是有幫助到球隊。

成晉這一轟同時也是猿隊第1500轟和桃園球場第900轟，他笑說，自己是賽後看新聞才知道，而這具有「三重」紀念意義的一球，最終由成晉收下，他也希望把這顆紀念球獻給家人，「他們從我學生階段起，就一直很支持我做的每個決定。」

今年僅是成晉加入中職後的第4個球季，首轟從已在中職屹立18年、中職史上最多勝（143勝）投手潘威倫手中擊出，身為台南人的成晉也透露，自己國小時就曾到台南球場看潘威倫投球，從沒想過有一天能從他手中敲出首轟，「滿榮幸的，嘟嘟賢拜也算是滿偉大的投手。」