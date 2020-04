中職／美媒作家發表觀賽心得：好球帶很不固定

中職成為全球第一個開打的職業棒球聯盟,自上周開幕戰起吸引各國媒體關注,雖然當天因雨延賽,但首場比賽還是順利在12日順利完成,並且到15日止共打了4場比賽。而主跑大聯盟金鶯隊的作家克拉克(Dan Clark),也發表了觀戰心得,認為中職的好球帶相當不固定,會造成各隊困擾。

克拉克是在獅猿戰結束時,於推特上發文表示,「我這周觀看了中職比賽,發現比賽中有不少糟糕的三振判決,而且發生不只一次、影響了球隊的進攻,這些裁判的好球帶甚至比大聯盟的赫南德茲(Angel Hernandez)與衛斯特(Joe West)還不穩定。」

I have seen some truly horrendous strike three calls in the #CPBL this week. It's a common occurrence and impacting all teams. These umpires are more inconsistent than Angel Hernandez and Joe West.