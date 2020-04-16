中職／美媒作家發表觀賽心得：好球帶很不固定

中職成為全球第一個開打的職業棒球聯盟，自上周開幕戰起吸引各國媒體關注，雖然當天因雨延賽，但首場比賽還是順利在12日順利完成，並且到15日止共打了4場比賽。而主跑大聯盟金鶯隊的作家克拉克(Dan Clark)，也發表了觀戰心得，認為中職的好球帶相當不固定，會造成各隊困擾。

克拉克是在獅猿戰結束時，於推特上發文表示，「我這周觀看了中職比賽，發現比賽中有不少糟糕的三振判決，而且發生不只一次、影響了球隊的進攻，這些裁判的好球帶甚至比大聯盟的赫南德茲(Angel Hernandez)與衛斯特(Joe West)還不穩定。」

I have seen some truly horrendous strike three calls in the #CPBL this week. It's a common occurrence and impacting all teams. These umpires are more inconsistent than Angel Hernandez and Joe West. — Dan (@DanClarkSports) April 15, 2020

被克拉克點名的這兩名大聯盟裁判，過去幾季就常有爭議判決，也被球員點名過是最不喜歡的主審。赫南德茲去年春訓就曾因好球帶問題與前太空人教頭辛區（AJ Hinch）槓上；他也曾公開承認，自己在一場比賽會有四次誤判；至於衛斯特幾年前則因開玩笑說退役名將貝爾崔(Adrian Beltre)最愛抱怨好球帶，因此遭到停權3天。

事實上或許有不少中職球迷認同克拉克的觀點，鄉民也常稱中職好球帶有「外角海」，而國內知名的中職數據網站CPBL STATS，也立即在下方回應中職難以預測的好球帶剪輯影片。

Here's a famous GIF for the inconsistent strike zone. https://t.co/ycEwJjKJFC — CPBL STATS (@GOCPBL) April 15, 2020

儘管好球帶判決遭到大聯盟作家評論，但中職裁判過往在國際賽執法仍常受到其他國家讚賞，整體水準仍很高，透過這樣的方式引起國外討論中職也不是壞事。事實上15日的獅猿戰，負責轉播的ELEVEN SPORTS就有提供英文解說服務，總共累積近65萬收看人次，且主要來自美國，同時間最多在線人數則是2萬人。

本周樂天桃猿仍有4場主場賽事，英語解說會服務到本周結束，未來則會評估效益後再做決定。