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中職／開季連兩戰打11局 獅隊本周備8名牛棚投手

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導

統一獅隊開季先後面對中信兄弟及樂天桃猿隊，都打到延長賽11局，戰績1勝1敗，為了應付今起的4連戰，教練團再從二軍拉上一名牛棚投手邱浩均，以8名牛棚投手做準備。

獅隊今年開季帶了10名投手，包括前3戰的先發投手及7名牛棚投手，但周日對上中信兄弟打到11局才贏球，共有6名牛棚投手登板亮相，休兵2天後，昨天起展開5連戰，本周首戰又和猿隊鏖戰11局，用了6名牛棚投手。

今天獅隊繼續在桃園球場對戰猿隊，明起則要赴台中洲際棒球場和中信兄弟進行3連戰，為了確保牛棚人力夠用，今天將邱浩鈞拉上一軍，並將外野手張偉聖降二軍。

獅隊代總教練「大餅」林岳平指出，現在中職一軍可以登錄26名球員，而一場比賽帶14或15個野手比較恰當，現在中職是攻擊性很高的聯盟，所以必須多帶一個後援投手，傾向後援投手帶7名、先發投手5名、野手14名。

而因球隊連續兩戰打進延長賽，餅總說：「這兩場打得比較緊繃，後援投手就占一個能否讓球賽延續的角色，因此今天有調整，球隊開季只登錄3名先發投手，帶了16個野手，所以今天先下1名野手，補1名後援投手來準備後續4場比賽。」

牛棚 中信兄弟 中職

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