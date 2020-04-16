中職／陳鴻文後援52球守勝 林岳平：若是我也要投

富邦悍將隊昨天對戰中信兄弟隊，終結者陳鴻文後援2.1局，用52球替球隊在延長賽11局收下2連勝，看在中職救援王救援王、統一獅隊代總教練「大餅」林岳平眼中，如果投手丘上的換成是自己，一樣會義不容辭為球隊守勝。

陳鴻文昨天在9局下兩隊5：5平手、2出局二、三壘有人時登板，替球隊化解危機，讓戰線延長，而悍將隊與中信兄弟一路打到11局，悍將隊在11局上攻進超前2分，陳鴻文下半局續投，雖被詹子賢轟出陽春砲，但成功守住勝利。

陳鴻文連兩天登板，合計投了70球，賽後悍將隊總教練洪一中透露，原本有考慮在他投完10局後換投，但球隊11局上取得領先，陳鴻文願意續投。

過去同是救援投手的林岳平，很能理想陳鴻文想為球隊守勝的表現，「如果是我，當然也要投。」

林岳平提到，若球隊一直保有贏球的機會，這就是自己能為球隊貢獻的時候，如果球隊有需要，「當然義不容辭」，若非後面還有布局投手可登板，「身為救援投手，你就是球隊的最後一道防線。」

林岳平球員生涯共出賽468場，424場後援出賽中，拿下129次救援成功，至今仍是中職第一，今年則接下獅隊兵符。