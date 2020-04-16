中職／台彩重大突破 猿獅戰首度提供單場及場中投注

中華職棒為目前全球唯一在進行的職業運動賽事，受到全球矚目，台灣運彩也自中職開季以來，每天提供一場單場投注賽事，而今天樂天桃猿隊與統一獅隊之戰，更將破天荒提供單場及場中投注，是台灣運彩史上的重大突破。

台灣運彩已自中職開季起，每天提供一場單場投注賽事，第一場為4月12日統一獅隊對中信兄弟隊之戰，銷售1119萬元，昨天樂天桃猿隊對上統一獅隊則銷售1600萬，平均單場都有破千萬成績。

今晚進行的猿獅大戰，台灣運彩更有重大突破，預計提供單場加場中投注，預期銷售有望上看3000萬，和美國職棒一較高下。

統一獅隊與樂天桃猿隊的比賽已提供投注，不讓分賠率：統一獅1.95倍、樂天桃猿1.55倍；讓分賠率：統一獅受讓1.5（+1.5）賠率1.50倍、樂天桃猿讓1.5（-1.5）賠率2.05倍，實際賠率以台灣運彩官網為準。

另外SBL挑戰賽第2場，今天由裕隆納智捷隊對上桃園璞園隊，台灣運彩同樣提供單場及場中投注，17:00 SBL場中投注率先登場、18:35中華職棒場中投注預計順利接上，這也是台灣運彩首次在台灣棒、籃重要賽事例行賽時就提供場中投注。

為維持良好的體育發展及健全的投注環境，運動彩券發行條例對於參與賽事的相關隊職員不得購買、受讓、兌領參與的運動彩券訂有相關規範，且對於妨害投注標的運動競技賽事之公平者亦有刑責，希望所有單位及人員共同遵守，一起維護得來不易的運動環境。