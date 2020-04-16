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中職／首勝T神預言被讚時空旅人 劉玠廷：也看到四連霸

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿巧合以首勝T的價格最大值9：8獲勝，球迷笑稱領隊劉玠廷為「經營之神」、「時空旅人」。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿巧合以首勝T的價格最大值9：8獲勝，球迷笑稱領隊劉玠廷為「經營之神」、「時空旅人」。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿昨天迎接換新東家後的第一戰，球團在賽前公布首勝紀念T活動，由比分決定價格，最終猿隊就以價格最大值的9：8獲勝，與文宣上如出一轍，網友戲稱領隊劉玠廷是「時空旅人」，提前在未來看到比分，他對此笑答：「我們有預測到比分，也有在未來看到我們拿到冠軍、完成四連霸。」

樂天接手猿隊後的歷史性第一戰，球團在賽前公布首勝T樂透價，由獲勝比數加尾數0決定販售價格，如1：0獲勝就是100元，3：2獲勝就是320元，最大值為9：8獲勝的980元，若猿隊獲勝比分為兩位數則一律以490元上架開賣。

昨天猿獅之戰轟成全壘打大戰，兩隊共敲出九發全壘打，上季MVP、猿隊朱育賢一人就包辦三轟，他在第12局敲出陽春砲，不僅幫助猿隊取得再見勝，且讓比分正好落在9：8，比賽一結束，馬上有球迷驚覺：「這樣首勝T是最貴的980元！」

猿隊在賽後10分鐘公布販售情報，以朱育賢敲出三響砲為由，主動幫球迷折扣300元，以一件680元的優惠價上架，限量1000件，售完為止、不再追加。

9：8的精準比分，仍讓網友直呼神奇，直呼「經營之神」、「時空旅人」，劉玠廷也看到了網友的創意，他表示，賽前就對球隊有信心，有預期到會以類似的比分獲勝，「但也提供給球迷更多優惠，就以朱哥（朱育賢）的三支全壘打回饋給球迷。」

朱育賢 樂天桃猿 中職

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