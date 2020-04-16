中職／紀念性全壘打製造機 彭政閔、林益全並列第一

樂天桃猿隊史（含前身第一金剛、Lamigo桃猿）的第1500轟，在昨晚由外野手成晉敲出，生涯首轟就是一發紀念性全壘打。攤開各隊隊史的全壘打足跡，彭政閔和林益全各擁四發紀念性全壘打，對逢「百」開轟特別有感。

目前中職一軍四隊，猿隊是最後一支達陣1500轟的球隊，至上季打完累積1498轟，原就被預期有望在本季第一場比賽就完成目標，但開幕周連續兩場延期，拖到昨晚才進行本季首戰，藍寅倫先敲第1499轟「聽牌」，成晉補第1500轟，苦主都是潘威倫。

個人職棒生涯編號第1號的全壘打就是隊史第1500轟的劇本，在中信兄弟也發生過，2016年10月14日、例行賽最後一戰，吳東融敲出生涯首轟，也是象隊隊史（含兄弟象、中信兄弟）的第1500轟。

說到「紀念性全壘打製造機」，不能不提彭政閔，他曾經連四拉四包辦象隊第900、1000、1100和1200轟，這段期間每逢隊史百轟，全是「恰恰」的戲份。

同隊的小老弟裡，張志豪握有第1300和1600轟，詹子賢則是第1700和1800轟的主人翁，而巧合的是，第1800轟的誕生背景，正是詹子賢接替受傷的彭政閔上場代打時出爐。

林益全同樣握有隊史四發紀念性全壘打，且三位東家都曾「受惠」，2012年敲出隊史第1000轟時仍穿著興農牛球衣，第1100和1200轟則披義大犀牛球衣敲出，產出隊史第1400轟時則已穿富邦悍將戰袍。