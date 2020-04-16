中職／朱育賢3響砲不自滿 要幫猿隊另類4連霸
樂天桃猿隊開季首戰打到延長12局，以9：8擊敗統一獅隊，「朱哥」朱育賢轟出單場三響砲，12局下還從獅隊第七任投手劉軒荅的手中揮出再見全壘打，他說：「以前從未三響砲還再見轟，會永遠記得這場比賽。」
朱育賢表示，球隊今年第一勝很特別，因為沒有球迷到場、換了新的球隊、也換了新總教練，雖無球迷就要自己營造團隊氣氛，大家做得不錯。
他說：「新冠肺炎疫情結束時，我們會等球迷進來。」
獅、猿首戰打了5小時3分才結束，朱育賢大演個人秀，他表示，絕對不會自滿，還有進步空間，這場比賽過了就過了，下一戰還要繼續加油。
猿隊今年由日本樂天集團接手，朱育賢說：「希望能夠幫助球隊拿下總冠軍，拚出另類四連霸。」
猿隊總教練曾豪駒表示，這場比賽打得很辛苦，不到最後不知結果。
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