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中職／朱育賢首戰三響砲 再見全壘打屠獅

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
朱育賢。 圖／聯合報系資料照片
朱育賢。 圖／聯合報系資料照片

樂天桃猿隊今天在桃園球場對戰統一獅隊，雙方形成全壘打大戰，一共出現九轟，包括朱育賢三響砲、再見全壘打，猿隊打到延長12局下以9：8獲勝，本季首勝開張，也是樂天接手球隊後的首勝。

這場比賽打了5小時3分，全場出現31支安打，朱育賢12局下從獅隊第七任投手劉軒荅的手中揮出再見全壘打，攻下第四分打點，獲選單場MVP。

潘威倫本季初登板，先發5.1局被揮出九支安打，包括二局下藍寅倫兩分砲、三局下成晉陽春砲，以及六局下郭嚴文、朱育賢連轟陽春砲，失六分退場。

成晉生涯首轟出爐，也是隊史第1500轟（含前身第一金剛、Lamigo桃猿）、桃園球場歷年第900轟紀錄。

猿隊洋投卡本特先發六局，被揮出七支安打，包括陳重羽三局上陽春砲，失五分都是自責分，本有勝投機會，但被牛棚搞砸。

猿隊七局下再從獅隊第三任投手黃竣彥的手中攻下一分，以7：5領先，陳禹勳八局上登板，連投兩次三振後，被陳鏞基、鄭鎧文連續開轟，遭獅隊追平比數，潘威倫敗投解套。

延長十局上，猿隊洋投霸能保送蘇智傑，陳鏞基犧牲觸擊，兩出局後陳重羽揮出三壘方向滾地球，猿隊三壘手林立發生失誤，潘傑楷把握機會揮出安打，攻下超前分。

猿隊十局下反攻，朱育賢從獅隊「終結者」陳韻文的手中轟出右外野陽春砲，個人單場第二轟、全隊第五轟追成8：8平手，12局下再轟劉軒荅，成為致勝一擊。

朱育賢

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