中職／悍將隊苦戰11局收2連勝 兄弟首勝再等等

中職「金控大戰」第2場比賽，兩隊鏖戰近5小時，打到延長賽分勝負，富邦悍將隊在11局下攻進兩分，並靠陳鴻文後援2.1局守住局面，終場悍將隊以7：6擊敗中信兄弟，收下2連勝；中信兄弟本季勝場還未開張，總教練丘昌榮的執教首勝也要再等等。

悍將隊今天在首局先有攻勢，王正棠、蔣智賢接連安打，林益全擊出一壘滾地球造成失誤，悍將隊先馳得點。

兄弟連續3場比賽都先處於落後局面，直到3局下有所回應，靠2支安打和蘇緯達的滾地球追平比數，林智勝接著揮出穿越三壘防區的二壘打，個人生涯300支二壘打出爐，成為史上第5人，也幫助兄弟打下超前分，詹子賢補上安打再添1分，兄弟3：1領先。

6局上悍將隊蔣智賢、高國麟連敲兩支二壘打追回1分，林哲瑄從黃恩賜手中轟出左外野2分全壘打，替悍將隊要回領先。

兄弟在6局下攻占二壘，生涯首度先發的江坤宇揮出右外野方向安打，敲回生涯第1分打點，也是球隊追平分。第7局兄弟再靠蘇緯達、林智勝的安打展開攻勢，詹子賢擊出高飛犧牲打，助兄弟再次超前比數。

為了力拚新球季首勝，兄弟在8局上2出局一、二壘有人時，就推出守護神李振昌登板，雖馬上化解危機，但投到9局上先被首名打者張正偉敲出二壘打，之後在三壘有人時被胡金龍揮出安打失分，悍將隊又將戰局扳平。

兩隊正規賽9局打完難分勝負，以5：5戰進延長賽，直到11局上由悍將隊突破僵局，面對兄弟投手鄭凱文，李宗賢揮出二壘打，推進上三壘後，張正偉補上安打送回超前分，王正棠再敲安打後，胡金龍在一、三壘有人時擊出高飛犧牲打多添保險分。

悍將隊終結者陳鴻文自9局下2出局後登板，一路投到11局下，在2出局被詹子賢轟出陽春全壘打，是詹子賢本季個人第2轟，也是台中洲際棒球場第600轟，幫兄弟將比數追成1分差，但陳鴻文最終守住一、三壘有人的局面，幫悍將隊搶下勝利。