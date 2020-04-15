快訊

iPhone SE 正式推出！外觀仿若iPhone 6售價14,500元起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將隊苦戰11局收2連勝 兄弟首勝再等等

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將陳鴻文。 圖／聯合報系資料照片
富邦悍將陳鴻文。 圖／聯合報系資料照片

中職「金控大戰」第2場比賽，兩隊鏖戰近5小時，打到延長賽分勝負，富邦悍將隊在11局下攻進兩分，並靠陳鴻文後援2.1局守住局面，終場悍將隊以7：6擊敗中信兄弟，收下2連勝；中信兄弟本季勝場還未開張，總教練丘昌榮的執教首勝也要再等等。

悍將隊今天在首局先有攻勢，王正棠、蔣智賢接連安打，林益全擊出一壘滾地球造成失誤，悍將隊先馳得點。

兄弟連續3場比賽都先處於落後局面，直到3局下有所回應，靠2支安打和蘇緯達的滾地球追平比數，林智勝接著揮出穿越三壘防區的二壘打，個人生涯300支二壘打出爐，成為史上第5人，也幫助兄弟打下超前分，詹子賢補上安打再添1分，兄弟3：1領先。

6局上悍將隊蔣智賢、高國麟連敲兩支二壘打追回1分，林哲瑄從黃恩賜手中轟出左外野2分全壘打，替悍將隊要回領先。

兄弟在6局下攻占二壘，生涯首度先發的江坤宇揮出右外野方向安打，敲回生涯第1分打點，也是球隊追平分。第7局兄弟再靠蘇緯達、林智勝的安打展開攻勢，詹子賢擊出高飛犧牲打，助兄弟再次超前比數。

為了力拚新球季首勝，兄弟在8局上2出局一、二壘有人時，就推出守護神李振昌登板，雖馬上化解危機，但投到9局上先被首名打者張正偉敲出二壘打，之後在三壘有人時被胡金龍揮出安打失分，悍將隊又將戰局扳平。

兩隊正規賽9局打完難分勝負，以5：5戰進延長賽，直到11局上由悍將隊突破僵局，面對兄弟投手鄭凱文，李宗賢揮出二壘打，推進上三壘後，張正偉補上安打送回超前分，王正棠再敲安打後，胡金龍在一、三壘有人時擊出高飛犧牲打多添保險分。

悍將隊終結者陳鴻文自9局下2出局後登板，一路投到11局下，在2出局被詹子賢轟出陽春全壘打，是詹子賢本季個人第2轟，也是台中洲際棒球場第600轟，幫兄弟將比數追成1分差，但陳鴻文最終守住一、三壘有人的局面，幫悍將隊搶下勝利。

詹子賢 陳鴻文

延伸閱讀

中職／索沙再扮兄弟剋星 洪一中領軍悍將首勝

中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

中職／桃園球場換新裝 胡金龍希望草皮再加油

中職／剩潘威倫未談妥薪資 獅隊開2年約等他點頭

相關新聞

中職／朱育賢首戰三響砲 再見全壘打屠獅

樂天桃猿隊今天在桃園球場對戰統一獅隊，雙方形成全壘打大戰，一共出現九轟，包括朱育賢三響砲、再見全壘打，猿隊打到延長12局...

中職／悍將隊苦戰11局收2連勝 兄弟首勝再等等

中職「金控大戰」第2場比賽，兩隊鏖戰近5小時，打到延長賽分勝負，富邦悍將隊在11局下攻進兩分，並靠陳鴻文後援2.1局守住...

中職／朱育賢三響砲 12局擊出再見全壘打

樂天桃猿隊昨晚在桃園主場迎戰統一獅隊，兩隊鏖戰至延長賽第12局，由猿隊第七棒指定打擊朱育賢擊出再見全壘的本場第三轟，終場...

中職／朱育賢3響砲不自滿 要幫猿隊另類4連霸

樂天桃猿隊開季首戰打到延長12局，以9：8擊敗統一獅隊，「朱哥」朱育賢轟出單場三響砲，12局下還從獅隊第七任投手劉軒荅的...

中職／林智勝達生涯300支二壘打 江坤宇敲首打點

中信兄弟今天繼續在台中洲際棒球場對戰富邦悍將隊，繼續尋求本季首勝，「大師兄」林智勝揮出生涯第300支二壘打，小將江坤宇則...

中職／成晉砲轟潘威倫 隊史第1500轟出爐

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，進行新球季主場首戰，藍寅倫、成晉先後從「嘟嘟」潘威倫的手中開轟，成晉三局下揮出左外...

中職／兩個兒子待在日本宿舍 何信標叮嚀注意疫情

新冠肺炎疫情重創日本，統一獅球團課長「標哥」何信標的雙胞胎兒子何恭慶、何恭旭都在東京念書，他最近有些擔心，一再叮嚀兩人不...

中職二軍／杜家明開轟6打點 王勝偉連兩天猛打賞

中信兄弟今天在二軍例行賽對戰富邦悍將隊，單場猛掃16支安打，杜家明單場3安6打點，王勝偉則是連兩天繳出猛打賞表現，全場也...

中職／古林睿煬定位再退 可能掉到第7號投手

統一獅隊19歲投手古林睿煬未被列進開季26人名單，總教練林岳平認為他還要調整，暫定第六號先發，不急著登錄一軍，洋投羅里奇...

中職／羅里奇結束隔離歸隊 開心重返球場

統一獅隊洋投羅里奇上個月返美迎接女兒出生，返台後經過14天隔離檢疫，昨天重新歸隊練球，今天也到桃園球場，他說：「恢復訓練...

中職／猿隊王溢正歸隊 首戰碰獅隊新洋投洛奇

樂天桃猿隊王牌左投王溢正，先前因腰部不適趕不上新球季開幕戰，但他目前狀況已恢復，開季第二周就將在一軍亮相，明天在桃園球場...

中職／蘇貞昌呼籲改名 會長吳志揚批：我們非政府單位

中華職棒近來被質疑有「正名」的必須性，避免在國際上造成誤導，就連行政院長蘇貞昌也於立法院答詢時，呼籲應該改名為台灣職棒，...

熱門新聞

中職／蘇貞昌呼籲改名 會長吳志揚批：我們非政府單位

NBA／佐蒙德自爆因他才重訓 歐陸巨漢曾嚇壞隊友拉文

中職／冷靜、臨危不亂 投手出身是教頭好人選

MLB／洋基老闆漢克病逝享壽63歲 無關新冠肺炎

NBA／身價21億美元 全球富豪榜喬丹排第1001名

現場重現／中職更名「台灣職棒聯盟」 18年前差一步

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。