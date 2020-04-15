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中職／林智勝達生涯300支二壘打 江坤宇敲首打點

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟隊林智勝。 報系資料照
中信兄弟隊林智勝。 報系資料照

中信兄弟今天繼續在台中洲際棒球場對戰富邦悍將隊，繼續尋求本季首勝，「大師兄」林智勝揮出生涯第300支二壘打，小將江坤宇則是生涯首度先發就建功，6局下敲回生涯第1分打點，替球隊追平比數，6局打完、兩隊4：4平手。

38歲的林智勝帶著生涯累積的283轟展開新球季，只差6轟追平「森林王子」張泰山保持的289轟聯盟紀錄，並有望在本季成為中職史上首位300轟打者，成為今年最受矚目的大紀錄。

中信兄弟今天進行本季第3場比賽，林智勝本季首轟還沒出爐，但3局下揮出帶有打點的二壘打，一度幫球隊超前比數，這也是他生涯第300支二壘打，成為繼張泰山（377）、彭政閔（319）、林益全（315）、和高國慶（302）後的第中職史上第5人。

然而中信兄弟沒守住領先優勢，6局上被悍將隊超前比數，但6局下江坤宇在二壘有人時，揮出右外野安打，替兄弟打回追平分，也賺進個人生涯第一分打點，隨後還跑出首次盜壘成功。

未滿20歲的江坤宇，去年在一軍出賽3場，6打數敲出1支安打，今年則靠春訓的好表現，首度被帶進開季一軍名單中，今天獲得生涯首次先發機會就建功。

林智勝 中信兄弟 中職

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