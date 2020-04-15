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中職／兩個兒子待在日本宿舍 何信標叮嚀注意疫情
新冠肺炎疫情重創日本，統一獅球團課長「標哥」何信標的雙胞胎兒子何恭慶、何恭旭都在東京念書，他最近有些擔心，一再叮嚀兩人不要隨便外出，也感謝郁文館高等學校對他們的細心照顧。
何恭慶、何恭旭赴日第二年，目前是郁文館高校二年級學生，何信標說：「東京疫情愈來愈嚴重，學校又在東京巨蛋附近，想到兩個兒子在日本的生活，難免有些煩惱、擔心。」
日本政府針對疫情公布「緊急事態宣言」後，何恭慶、何恭旭本來想要回來台灣，和父母討論後，還是決定留在學校宿舍，早、晚餐都在裡面解決，只有中午外出到超商買東西。
郁文館高校已經停課，透過線上教學，最快也要等到5月6日再看情況；何信標表示，郁文館棒球隊所有日本學生都已回家，只剩四名台灣球員、一名大陸球員留在宿舍，很感謝球隊監督田中，也感謝宿舍處理伙食的老夫婦，真的幫了很多忙。
何恭慶、何恭旭現在只能進行簡單訓練，利用時間到河堤上跑步，或是接傳球、練習打擊，何信標說：「日本高校春季賽已經取消，兩人必須等到夏季聯賽才能出賽了，但身體健康最重要。」
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