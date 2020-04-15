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中職二軍／杜家明開轟6打點 王勝偉連兩天猛打賞

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
兄弟王勝偉。 報系資料照
兄弟王勝偉。 報系資料照

中信兄弟今天在二軍例行賽對戰富邦悍將隊，單場猛掃16支安打，杜家明單場3安6打點，王勝偉則是連兩天繳出猛打賞表現，全場也僅讓悍將隊敲5支安打，終場兄弟二軍以7：4勝出，戰績9勝4敗2和仍排二軍第一。

兄弟二軍今天推出19歲新秀投手黃弘毅先發，對戰悍將隊35歲老將蔡明晉，黃弘毅先發3局失3分；蔡明晉則是主投5局，失2分非自責分，前5局打完兄弟二軍仍以2：3落後。

兄弟自4局起由牛棚接手，魏碩成、邱品睿、王凱程、陳柏豪依序登板都沒有失分。打線則在6局上展開反攻，靠對方的2次守備失誤攻占滿壘，王勝偉揮出安打送回追平分。

7局上兄弟靠因保送開啟攻勢，杜家明敲出左外野安打，助球隊超前比數，第9局兄弟攻勢再起，前兩名打者靠安打和保送上壘，杜家明揮出左外野3分全壘打，是他在今年二軍的第2轟，一棒拉開差距。悍將隊雖在9局下靠張冠廷代打轟出陽春彈，但沒能改變戰果。

杜家明去年棄投從打，靠苦練熬出頭，今天單場敲3安、貢獻6分打點，本季在二軍例行賽出賽12場，45打數敲出16支安打，包括2轟，打擊率3成56排名二軍第4。

至於王勝偉今年因調整狀況不佳，首度不在開季一軍名單中，待在二軍找手感，而他近兩場比賽都繳出單場3安猛打賞演出，手感回溫。

王勝偉

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