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中職／猿隊王溢正歸隊 首戰碰獅隊新洋投洛奇

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
王溢正。 資料照
王溢正。 資料照

樂天桃猿隊王牌左投王溢正，先前因腰部不適趕不上新球季開幕戰，但他目前狀況已恢復，開季第二周就將在一軍亮相，明天在桃園球場先發出戰統一獅隊，對戰獅隊新洋投洛奇。

王溢正因腰部不適，兩周沒有投球，也沒被列入開季一軍名單中，還好傷勢狀況無大礙，他也在8日赴二軍投復健賽，對上味全龍隊先發3局，被敲出3支安打，沒有出現保送，失1分。

上周六猿隊在桃園主場進行開幕戰（因雨延賽），王溢正賽前也隨一軍訓練，總教練曾豪駒當時就透露，王溢正身體狀況不錯，最快第二周就能重返輪值，而王溢正也及時歸隊，將在明天先發上陣。

至於統一獅隊明天將推出洋投洛奇先發，這將是他在中職的初登板。洛奇有過3年大聯盟資歷，並曾赴日、韓職發展，今年來台加盟獅隊。

洛奇在官辦熱身賽出賽1場，對戰富邦悍將隊中繼3局被敲4支安打（1轟），失2分；月初在自辦熱身賽對上中信兄弟則是先發4局被敲9安，失7分。

王溢正 統一獅

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